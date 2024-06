La sensibilisation du public, un facteur décisif dans la transformation numérique

Les individus et entreprises du Vietnam sont appelés à être bien conscients des avantages apportés par le projet de développement d’applications de données sur les résidents, d’identification électronique et d’authentification pour servir la transformation numérique nationale au cours de la période 2022-2025, avec une vision jusqu’en 2030 (Projet 06).

S’adressant vendredi 28 juin à une conférence hybride examinant six mois de la mise en œuvre du Projet 06 à Hanoï, le chef du gouvernement Pham Minh Chinh, également président du Comité national pour la transformation numérique, a qualifié le travail de sensibilisation de facteur décisif à cet égard, affirmant que les activités de communication devraient être menées sous diverses formes à travers les médias.

La transformation numérique est une exigence objective et une tendance inévitable à l’échelle mondiale dans le contexte de la quatrième révolution industrielle, a-t-il indiqué, soulignant qu’elle était présente dans les activités quotidiennes de chaque personne et de chaque famille.

Un choix stratégique et une priorité absolue

Il a noté que le Vietnam considérait la transformation numérique comme un choix stratégique et une priorité absolue pour un développement rapide et durable et la transition de l’économie brune à l’économie verte, et a appelé les ministères, les agences, les localités et l’ensemble de la société à se donner la main pour stimuler le développement socio-économique basé sur la transformation numérique, la science et la technologie, l’innovation et l’entrepreneuriat.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a décrit le projet comme un point positif et une tâche clé de la transformation numérique nationale au cours des deux dernières années, Hanoï et Hô Chi Minh-Ville étant choisis pour la mise en œuvre pilote.

Le Comité du Parti, le Comité populaire, les départements et agences de Hanoï ont pris des mesures drastiques et concertées et sont restés déterminés dans leur travail, créant ainsi des changements positifs, a déclaré le Premier ministre, soulignant les tâches de la ville dans les temps à venir.

Hanoï devra faire œuvre de pionnier dans la quatrième révolution industrielle, de la transformation numérique nationale et du développement de l’économie verte, de l’économie circulaire, de l’économie numérique, de la société numérique et des citoyens numériques, vers une société civilisée et moderne, a-t-il déclaré.

Le dirigeant vietnamien a demandé à la capitale de suivre de près les principales tâches fixées cette année dans le cadre du projet, notamment la consolidation des infrastructures technologiques, la numérisation et le partage des données au service de la construction d’un gouvernement numérique, d’une économie numérique, d’une société numérique et de citoyens numériques.

Il a souligné les principaux objectifs consistant à faciliter l’accès des personnes et des entreprises à tous les services ; à réduire les coûts en termes de temps, de matériaux et de conformité ; à maîtriser les risques et repousser les phénomènes négatifs ; à développer l’infrastructure numérique, les plateformes numériques et les données numériques ; et assurer la sécurité des réseaux et des informations et à protéger les données personnelles.

À cette fin, Hanoï doit perfectionner ses mécanismes et ses politiques, améliorer l’environnement des affaires et la compétitivité locaux, et rationaliser davantage les procédures administratives, tout en intensifiant l’intégration, la connexion et le partage des résultats de la numérisation des documents, a-t-il indiqué.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a suggéré d’inclure davantage de services dans l’application d’identification électronique VNeID et de poursuivre les paiements sans numéraire et la transformation numérique dans le secteur fiscal.

À cette occasion, Hanoï a annoncé des plateformes et des applications au service de la mise en œuvre du projet, notamment iHanoi, EHR - Carnet de Santé Électrique, PHR - Dossier de santé personnel et eCabinet.

