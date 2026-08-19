Le Vietnam vise au moins 10 millions de personnes dotées de compétences de base en IA d’ici 2030

Le Vietnam ambitionne de faire de l’intelligence artificielle un levier majeur de sa transformation numérique, avec pour objectif de former 10.000 spécialistes et de doter au moins 10 millions de personnes de compétences de base en IA d’ici 2030.

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Photo : VNA/CVN

Le projet de Stratégie nationale de transformation par l’intelligence artificielle (IA) fixe pour objectif, d’ici 2030, de former 10.000 spécialistes de l’IA et d’équiper au moins 10 millions de personnes de compétences de base en IA. Ces objectifs ont été présentés par le Dr. Trân Anh Tu, vice-directeur du Département des technologies numériques et de l’intelligence artificielle du ministère des Sciences et des Technologies, lors du colloque scientifique national sur l’intelligence artificielle appliquée à la cryptographie et à la sécurité de l’information (AI4CRIS 2026), tenu le 14 août.

Selon le projet, le principe directeur est celui d’une "transformation globale par l’IA", faisant de cette technologie une capacité fondamentale dans l’identification des problématiques, la conception des systèmes et leur fonctionnement, plutôt que de la limiter à des applications ponctuelles dans certains produits ou processus.

Dans le secteur public, d’ici 2030, l’ensemble des services publics en ligne et des dossiers de procédures administratives devront bénéficier de l’appui de l’IA. Tous les ministères, secteurs et collectivités locales devront élaborer des plans de transformation par l’IA, tandis que 60% des décisions de direction et de gestion des organismes publics devront être appuyées par les données et l’IA.

Dans le secteur privé, l’IA devra soutenir au moins 500.000 petites et moyennes entreprises, ménages professionnels et coopératives. Le Vietnam ambitionne également de compter au moins 100 start-up spécialisées dans l’IA valorisées à plus de 10 millions de dollars. Le projet prévoit par ailleurs la mise en place d’une plateforme nationale de coordination des capacités de calcul pour l’IA, d’une plateforme d’évaluation des modèles en langue vietnamienne, d’au moins cinq plateformes d’IA communes et de huit modèles d’IA en vietnamien.

L’objectif global fixé pour 2030 est que l’IA contribue à environ 6% du PIB et que le Vietnam se classe parmi les trois premiers pays d’Asie du Sud-Est en matière de recherche et développement dans le domaine de l’IA. À l’horizon 2045, le pays ambitionne de figurer parmi les dix pays d’Asie les plus performants en matière d’IA, celle-ci devenant le principal socle de fonctionnement de l’État, de l’économie et de la société.

Les données, fondement du développement de l’IA

Photo : VNA/CVN

Le lieutenant-colonel Dào Dinh Nam, directeur adjoint de la Division de la synthèse et du conseil du Centre national des données, a souligné que la stratégie de développement de l’IA devait être étroitement liée aux données nationales. Selon lui, l’IA ne peut créer une valeur durable que si elle repose sur des données exactes, suffisantes, propres, actualisées, unifiées, partagées et traçables.

La qualité de l’IA dépend non seulement des capacités des modèles, mais également de l’ensemble de la chaîne de gouvernance des données, de leur collecte, normalisation, annotation et partage jusqu’à l’entraînement, aux tests et au contrôle durant l’exploitation. Les données doivent notamment permettre d’évaluer la sécurité des systèmes, de détecter les fausses informations, les contenus générés par l’IA, les scénarios d’attaque, les logiciels malveillants et les menaces liées à la cybersécurité.

Le Centre national des données recommande également de passer d’investissements dispersés dans les capacités de calcul à une infrastructure commune de calcul haute performance (HPC) et d’IA, dotée d’un mécanisme national de coordination. Cette approche permettrait de concentrer les ressources et de répondre aux besoins liés au traitement des données massives, à l’entraînement des modèles, à la simulation, à la prévision et à l’évaluation de la sécurité des systèmes.

Photo : VNA/CVN

Le Centre préconise quatre transformations : passer de données dispersées à un écosystème national de données interconnecté ; d’infrastructures de calcul individuelles à des capacités communes de HPC et d’IA ; d’une protection passive à une gestion des risques intégrant la sécurité des données dès la conception ; et d’une dépendance technologique à une maîtrise progressive des données, des modèles d’IA, des infrastructures de calcul et des technologies cryptographiques.

S’exprimant lors du colloque, le lieutenant-général Vu Ngoc Thiêm, chef du Comité gouvernemental de la cryptographie, a estimé que l’IA était devenue une technologie fondamentale de l’ère numérique, exigeant du Vietnam qu’il développe simultanément les technologies, perfectionne son cadre institutionnel et forme les ressources humaines nécessaires.

Selon lui, face au rythme rapide du développement de l’IA, aucune agence, organisation ou entreprise ne peut répondre seule à l’ensemble des nouvelles exigences. AI4CRIS est ainsi appelé à devenir un forum annuel destiné à renforcer la coopération, à partager les connaissances et à contribuer à la formation d’un écosystème de recherche et d’innovation dans les domaines de l’IA, de la cryptographie et de la sécurité de l’information.

Xuân Lôc/CVN