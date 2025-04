Hô Chi Minh-Ville transforme les marécages en une métropole prospère

L'une des avancées les plus marquantes pour Hô Chi Minh-Ville 50 ans après la libération du Sud et la réunification nationale consiste en la transformation de ses zones périphériques sauvages en des zones de développement abritant des zones franches industrielles, des quartiers modernes aux immeubles imposants, apportant une vie meilleure aux habitants.

De la zone franche de Tân Thuân…

Aujourd’hui, la zone urbaine somptueuse de Phu My Hung est un modèle de ville nouvelle, symbole de prospérité. À côté, la zone franche de Tân Thuân est animée, générant chaque année plusieurs milliards de dollars d’exportation. Le boulevard Nguyên Văn Linh, large de 120 m, avec 10 voies, relie ports maritimes, zones franches et quartiers résidentiels. Tout cela incarne le développement dynamique du sud de la ville. Mais il y a 30 ans, cette région, alors connue simplement sous le nom de Nhà Bè, n’était qu’un marécage désertique.

« Je me souviens encore de ma première visite à Nhà Bè à la fin des années 1980. En suivant un petit chemin vers la commune de Tân Thuận Đông, je voyais des maisons de fortune éparpillées au milieu des rizières. Les hameaux plus reculés n’avaient ni électricité ni eau potable. À l’époque, peu croyaient qu’on pouvait y bâtir un quartier moderne. Mais j’ai vu que le site, juste à côté du port Tân Thuận, avait un emplacement stratégique pour une zone franche. Cela permettrait aussi de créer de l’emploi pour les habitants pauvres des 4e et 8e arrondissements et celui de Bình Chánh…», partage l’économiste Phan Chánh Duong dans ses mémoires.

Cet économiste est celui qui a lancé le projet de développement du Sud de Hô Chi Minh-Ville en 1989. Alors directeur de la société Cholimex, il a proposé de construire la première zone franche du pays à Hô Chi Minh-Ville. À l’époque, en 1988, après la promulgation de la loi sur l’investissement étranger, la ville avait demandé aux entreprises et services publics de soumettre des projets pour attirer les capitaux étrangers.

À l’heure actuelle, si des parcs industriels sont construits, la production et les ventes seront en concurrence directe avec les entreprises publiques – qui sont subventionnées par l’État, ce qui entraînera la faillite de ces entreprises en raison d’une productivité plus faible. Mais si nous construisons une zone franche d’exportation, les investisseurs ne viendront au Vietnam que pour louer des terres, des usines et de la main d’œuvre, et les produits ne seront vendus qu’à l’étranger, ce qui ne créera pas de pression sur l’industrie nationale. Le projet a ensuite été approuvé par le Conseil des ministres pour une mise en œuvre pilote.

Divers emplacements furent considérés, comme Tân Cang ou Cát Lái, mais Phan Chánh Duong a finalement opté pour Nha Be. Le hasard l’a mis en contact avec l’entreprise taïwanaise CT&D, partenaire dans le développement de la zone de Tân Thuân.

Le plus grand défi fut la faiblesse du sol. Mais après études, il proposa une solution économique : prélever du sable dans la rivière Soài Rạp pour remblayer, au lieu d’importer de la terre rouge de Biên Hoa.

Malgré les obstacles, la zone franche de Tân Thuân vit le jour en 1991. Elle accueille aujourd’hui plus de 250 investisseurs venus de 22 pays, génère plus de 2 milliards de dollars d’exportation annuelle et emploie plus de 70.000 travailleurs.

Ce succès a inspiré près de 400 zones franches et industrielles à travers le pays. À l’échelle de Hô Chi Minh-Ville, un réseau interconnecté s’est formé, contribuant fortement à la restructuration économique et à l’amélioration du niveau de vie.

… à la zone urbaine de Phú Mỹ Hưng

En recherchant des documents sur Phu My Hung, nous retrouvons la figure de Lawrence S. Ting - homme d’affaires taïwanais, connu au Vietnam sous le nom de Dinh Thiên Ly - à l’origine de la proposition et du développement persévérant de cette zone.

Revoir les images de champs de roseaux et de boue d’autrefois rend hommage à la vision et à la détermination des bâtisseurs de Phu My Hung. Beaucoup d’investisseurs, même après avoir signé un protocole d’accord, ont abandonné face à l’aspect inhospitalier du site.

Les travaux ont commencé en 1996. En 2007, le boulevard Nguyên Văn Linh, construit par la coentreprise Phu My Hung, fut achevé, reliant le Sud de Ho Chi Minh-Ville à des infrastructures majeures : zone franche de Tân Thuân, zone industrielle Hiêp Phuoc, Phu My Hưng… Ce boulevard est aujourd’hui l’un des plus beaux et larges du pays.

En 2008, Phu My Hung fut reconnu comme la première zone urbaine modèle du pays, avec une planification cohérente, des infrastructures techniques et sociales modernes, et une qualité de vie durable.

La zone franche d'exportation de Tân Thuân, la zone urbaine de Phu My Hung, puis le groupe de projets de Hiêp Phuoc, l'avenue Nguyên Van Linh... ont contribué à préciser progressivement la forme de la zone du sud de la Mégapole. Les formes des projets et modèles économiques exceptionnels de Ho Chi Minh-Ville ont été construites par les mains, l’esprit et l’enthousiasme patriotique de nombreuses personnes.

Miracle du canal Nhiêu Lôc-Thi Nghè

Au milieu des années 2000, Hô Chi Minh-Ville a décidé de rénover ce canal autrefois pollué. Des milliers de maisons insalubres furent démolies, les eaux usées traitées, un système de drainage moderne installé. Au début, peu croyaient à une telle résurrection. Mais après plus de dix ans de travaux, un miracle se produisit : le canal retrouva des eaux claires, ses berges furent aménagées avec des arbres et des promenades. Cela améliora l’environnement et stimula l’économie locale avec des cafés, restaurants et croisières attirant touristes et habitants.

Le projet, lancé en 2002 avec un budget de plus de 8.600 milliards dôngs, fut l’un des plus importants en matière de rénovation urbaine au Vietnam. Des milliers de foyers furent relogés, plus de 9 km de canalisations furent posés, des stations de pompage installées, des millions de m³ de boue extraits et traités.

Le canal, autrefois “mort”, est devenu un des “poumons verts” de la ville, et une source de fierté pour ses habitants.

