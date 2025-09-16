L’Exposition des réalisations nationales accueille plus de 10 millions de visiteurs

En 19 jours d’ouverture, l’Exposition des réalisations nationales à Hanoï a accueilli plus de 10 millions de visiteurs, selon un rapport provisoire du comité d’organisation.

>> L’exposition des réalisations nationales devrait atteindre le record de 10 millions de visiteurs

>> Les visiteurs étrangers impressionnés par l'Exposition des réalisations du pays en 80 ans

>> Clôture de l'Exposition des réalisations du pays en 80 ans

Photo : VNA/CVN

Un record a été enregistré le 13 septembre avec près de 1,3 million de visiteurs en une seule journée. Durant les congés de la Fête nationale du 2 septembre, l’affluence est également restée élevée, avec environ 1,05 million de visiteurs le 1er septembre, 900.000 le 2 septembre et près d’un million le 7 septembre. Même dans les derniers jours, le Centre d’exposition du Vietnam (VEC) a continué d’attirer un grand nombre de personnes et de véhicules.

Comme prévu, à la clôture le 15 septembre dans l’après-midi, le seuil de 10 millions de visiteurs a été franchi. Malgré cette affluence record, les services essentiels ont été assurés : distribution gratuite de brochures d’information, installation de panneaux de signalisation et mobilisation de près de 2.000 hôtesses et bénévoles pour assister le public.

L’Exposition s’est officiellement terminée le 15 septembre à 16h00, suivie d’une cérémonie de clôture dans la soirée.

VNA/CVN