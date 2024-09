Opération militaire israélienne

L'UNRWA suspend ses services dans plusieurs camps de Cisjordanie

L'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) a annoncé vendredi 30 août qu'il avait suspendu ses services dans plusieurs camps de réfugiés dans le nord de la Cisjordanie en raison d'une opération militaire israélienne en cours.

Photo : AFP/VNA/CVN

"Nous avons dû suspendre les services de l'UNRWA aux communautés dans plusieurs camps", a écrit Philippe Lazzarini, commissaire général de l'Office sur le réseau social X.

Les opérations des forces de sécurité israéliennes dans le nord de la Cisjordanie continuent d'affecter des dizaines de milliers de personnes dans les camps de réfugiés, notamment par la destruction d'infrastructures publiques et privées, a ajouté M. Lazzarini.

Plus de 150 enfants palestiniens ont été tués en Cisjordanie depuis le début du conflit entre le Hamas et Israël le 7 octobre 2023, selon les statistiques de l'ONU, a-t-il rappelé. "Il est temps de trouver une solution politique à ce conflit qui dure depuis des décennies et de mettre fin aux souffrances des civils où qu'ils se trouvent", a souligné M. Lazzarini.

Xinhua/VNA/CVN