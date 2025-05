UNRWA : La situation humanitaire à Gaza est "au-delà de l'imaginable"

"La situation humanitaire dans la bande de Gaza est au-delà de l'imaginable" , a mis en garde dimanche 4 mai l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient.

L'agence onusienne a indiqué sur le réseau social X que "tandis que l'on entre dans la neuvième semaine de blocage complet des fournitures essentielles à la survie, il est nécessaire de procéder à des efforts internationaux concertés pour empêcher cette catastrophe humanitaire d'atteindre un nouveau sommet inédit", réitérant son appel à un cessez-le-feu de toute urgence.

Par ailleurs, le service des médias du Hamas a averti qu'une catastrophe humanitaire était imminente à Gaza en raison de la fermeture continue des postes frontières et d'un blocus étouffant qui dure depuis plus de 60 jours.

Dans un communiqué de presse, le service a souligné que "l'occupation israélienne continue d'empêcher l'entrée de lait maternisé, de compléments nutritionnels et de toutes formes d'aide humanitaire, ce qui fait plus de 70.000 enfants hospitalisés pour cause de malnutrition sévère".

Il a ajouté que plus de 3.500 enfants âgés de moins de cinq ans étaient face au risque imminent de mourir d'inanition.

Le communiqué exhorte la communauté internationale à prendre des mesures urgentes et immédiates pour rouvrir les postes frontières et permettre l'entrée de lait maternisé et de compléments nutritionnels à Gaza.

Israël a interrompu l'approvisionnement de Gaza en biens et fournitures humanitaires depuis le 2 mars, après l'expiration de la première phase de l'accord de cessez-le-feu conclu avec le Hamas en janvier dernier. La seconde phase de cet accord n'a pas encore été mise en œuvre en l'absence de consensus entre les deux parties.

