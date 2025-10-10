Le Vietnam et Singapour boostent leur connectivité économique

Le ministère vietnamien des Finances et le ministère singapourien du Commerce et de l'Industrie ont co-organisé la 19 e réunion ministérielle sur la connectivité (CMM) entre les deux pays à Hanoï le 10 octobre. Il s'agissait de la première conférence bilatérale depuis le lancement du Partenariat stratégique global en mars.

Dans son discours, le ministre vietnamien des Finances, Nguyên Van Thang, a décrit la CMM comme un mécanisme de dialogue de haut niveau substantiel, conforme à la vision globale et à long terme des deux pays. Il a souligné son rôle dans le renforcement de la collaboration dans les domaines du commerce, de l'investissement, de l'énergie, des sciences et technologies, de la transformation numérique, des infrastructures et des ressources humaines, tout en favorisant la connectivité stratégique dans un contexte d'incertitudes mondiales et régionales croissantes.

Nguyên Van Thang a indiqué que les investissements directs étrangers (IDE) au Vietnam ont atteint plus de 28,5 milliards de dollars au cours des neuf premiers mois, soit une hausse annuelle de 8,5%. Singapour demeure le deuxième investisseur étranger au Vietnam, avec 4.226 projets d'une valeur de 87,6 milliards de dollars au 31 août. Parallèlement, les investissements vietnamiens à Singapour ont atteint 190 projets, pour une valeur de 685 millions de dollars.

Les domaines prioritaires de coopération du Vietnam comprennent l'investissement ; le commerce agricole ; le développement durable ; le tourisme ; les infrastructures, notamment la construction, les transports et l'énergie ; les technologies de l'information ; l'éducation, notamment la formation professionnelle de qualité ; l'innovation ; la transformation numérique ; et la finance, a-t-il déclaré.

Le deuxième ministre singapourien du Commerce et de l'Industrie et ministre de la Main-d'œuvre, Tan See Leng, a souligné la création de l'Unité d'investissement de Singapour (SIU) au Vietnam, véritable plateforme unique pour les entreprises singapouriennes en quête d'opportunités dans le pays. Il a également annoncé le lancement du Programme d'échange d'innovation et de talents (ITES).

Il a décrit cette rencontre comme une preuve de l'engagement des deux pays en faveur de l'ouverture et de la connectivité, qui constituent un tremplin vers une collaboration plus étroite dans les domaines de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et de l'innovation. Tan See Leng a également appelé à un renforcement de la coopération dans des domaines clés.

Les ministres ont exploré de nouvelles propositions de coopération dans les domaines de l'investissement, du commerce agricole, des transports, de la construction, des infrastructures et de l'énergie. Ils ont salué le rôle constant de Singapour en tant que deuxième investisseur du Vietnam, citant des projets tels que la troisième phase du centre de Saigon de Keppel et le quatrième centre de tri automatisé de Shopee dans la province de Hung Yen comme des contributeurs majeurs aux liens économiques.

Concernant le commerce agricole et le développement durable, la réunion a salué l'approbation par Singapour des exportations de volaille vietnamienne traitée thermiquement à partir de mars 2025 et la signature, le 16 septembre, d'un accord de mise en œuvre de l'article 6 de l'Accord de Paris, témoignant d'un engagement fort en faveur du développement durable et de la transition écologique. Les deux parties ont également salué la création d'un groupe de travail conjoint sur l'agroalimentaire entre le ministère vietnamien de l'Agriculture et de l'Environnement et l'Agence alimentaire de Singapour afin de stimuler le commerce agricole.

Dans le domaine de l'énergie et des transports, les deux parties ont finalisé un rapport conjoint sur la coopération dans le domaine de l'énergie éolienne offshore et ont réaffirmé l'importance d'un câble sous-marin direct Vietnam - Singapour, élément central de la stratégie d'importation d'énergie bas carbone de Singapour. Le Vietnam a proposé d'étendre l'accord bilatéral sur les services aériens afin d'y inclure des droits de fret de cinquième liberté, dans le but de s'imposer comme une plateforme logistique aérienne régionale et une destination touristique attractive.

En matière de numérisation et d'innovation, les progrès du programme d'échange de talents et d'innovation (ITX) et la coopération dans le domaine du travail ont été salués, les nouveaux critères du programme ouvrant des perspectives de transfert de talents et de connaissances.

La réunion a permis d'examiner les premiers résultats et les projets futurs dans les domaines du tourisme, des technologies de l'information et de la communication, de l'éducation et de la formation professionnelle, ainsi que des marchés financiers, contribuant ainsi à renforcer le partenariat stratégique global Vietnam-Singapour de manière toujours plus concrète et efficace.

La 20e CMM sera accueillie par Singapour selon le mécanisme de rotation.

Lors de la réunion, trois accords de coopération ont été signés, dont un certificat d'investissement modifié pour la phase 3 du centre de Saigon entre les autorités de Hô Chi Minh-Ville et Keppel, et un plan d'action de transformation numérique entre Grab et la ville de Da Nang. Par ailleurs, le groupe vietnamien T&T, le groupe singapourien YCH et la province de Phu Tho ont lancé un terminal de fret hors aéroport, un élément clé d'un centre logistique multimodal offrant des services de dédouanement, de contrôle de sécurité, de stockage, de manutention d'unités de chargement (ULD) et de transport côté piste.

