La sélection des cadres : question centrale du travail du personnel du Parti

S'exprimant lors de la première réunion de la sous-commission du personnel du XIV e Congrès du Parti communiste du Vietnam, le secrétaire général du Parti, Nguyên Phu Trong, a rappelé que les cadres, les membres du Parti et le peuple étaient préoccupés par cette question. Et comment le Parti doit-il sélectionner les cadres dirigeants du pays pour assumer la grande tâche révolutionnaire assignée par l’histoire?

>> Le discours du chef du Parti sur le travail du personnel capte l’attention et le consensus

>> Le discours du leader du Parti est significatif pour le travail du personnel actuel

>> Il faut mener à bien le travail du personnel pour le XIVe Congrès du Parti

Dans le livre Lutter résolument et constamment contre la corruption et les pratiques malsaines, contribuer à la construction d'un Parti et d'un État sains et forts, le secrétaire général Nguyên Phu Trong a clairement déclaré : "Discipliner les cadres est une chose dont personne ne veut et c'est même très douloureux et déchirant. Mais pour la cause commune, pour la rigueur de la discipline du Parti, pour la primauté de la loi de l'État, pour la pureté, la force, la réputation du Parti et l’aspiration du peuple, nous devons le faire et ce manière plus décisive et plus forte dans les années à venir".

Depuis le début du XIIIe mandat au 16 mars 2024 - moment où s’est déroulé la première réunion du sous-comité du personnel du XIVe Congrès du Parti – le Comité central du Parti, le Bureau politique, le Secrétariat, la Commission centrale du contrôle du Parti ont sanctionné près de 100 hauts cadres placés sous la direction du Comité central, dont certains ont été poursuivis pénalement.

Au deuxième trimestre 2024, la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines s’accélère.

Les 2 et 3 avril, lors de la 39e réunion, la Commission centrale du contrôle du Parti a proposé que le Bureau Politique et le Secrétariat examinent et appliquent des sanctions disciplinaires à l'encontre du Comité chargé des affaires du Parti du ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales pour les mandats 2011-2016 et 2016 - 2021, du ministre Dào Ngoc Dung, de l’ancienne ministre Pham Thi Hai Chuyên et de l’ancien membre du Comité central du Parti, membre du Comité chargé des affaires du Parti, vice-ministre Huynh Van Ti. La Commission centrale du contrôle du Parti a également démis de leurs fonctions certains cadres du ministère de tous les postes au sein du Parti.

Le 9 avril, le Secrétariat a expulsé du Parti Lê Duy Thanh, président du Comité populaire de la province de Vinh Phuc. Auparavant, début mars, Lê Duy Thanh et Mme Hoàng Thi Thuy Lan, secrétaire du Comité provincial du Parti de Vinh Phuc, ont été arrêtés et placés en détention pour clarifier leurs violations dans l'affaire liée au président du groupe Phuc Son, Nguyên Van Hâu.

Le 9 avril également, le Secrétariat a démis de leurs fonctions sept membres du Parti, dont Dang Van Minh, président du Comité populaire de la province de Quang Ngai, Cao Khoa, ancien président du Comité populaire de la province de Quang Ngai, Pham Dinh Cu, ancien président du Comité populaire de la province de Phu Yên.

La lutte drastique du Parti et de l’État contre la corruption et les pratiques malsaines, avec les sanctions disciplinaires contre des dirigeants clés de nombreuses unités et localités, a été unanimement soutenue par l'opinion publique, les cadres, les membres du Parti. Mais il existe également des inquiétudes.

Concernant la question "Qui va travailler alors que de nombreux cadres sont disciplinés", le secrétaire général Nguyen Phu Trong a affirmé, il y a près de deux ans (juin 2022), lors d'une rencontre avec des électeurs des arrondissements de Ba Dinh, Dong Da et Hai Ba Trung à Hanoï : "Ne vous inquiétez pas de ne pas avoir suffisamment de cadres pour travailler. Les cadres qui non seulement violent la loi mais commettent également des fautes morales ne peuvent pas ne pas être punis.".

Alors, comment éviter de sélectionner et de placer de mauvais personnels à des postes ?

Le règlement N°105-QD/TW du 19 décembre 2017 du Bureau politique sur la décentralisation de la gestion des cadres et la nomination et l'introduction des candidats cadres stipule très précisément les responsabilités et les pouvoirs des agences de consultation et d’assistance au Comité central du Parti dans la gestion des cadres ; les principes, les responsabilités, l’autorité, le processus de nomination des cadres ; la durée du mandat et les conditions de nomination des cadres.

Ceci est considéré comme l'étape de "pré-vérification" dans le travail du personnel.

Cependant, entre début 2021 et début 2024, près d’une centaine de hauts cadres placés sous la gestion du Comité central ont été sanctionnés.

Cette situation pose la question : il faut accorder une grande attention à l'étape "post-vérification" pour répondre à la question : pourquoi le processus est-il correct mais les résultats sont encore erronés dans de nombreux cas et comment remédier aux lacunes dans le travail du personnel ?

Les faits montrent que quelle que soit la rigueur du processus, cela dépend du fait que comment les personnes qui le mettent en œuvre? Après avoir été élus pour assumer des responsabilités importantes, les cadres eux-mêmes continuent-ils à cultiver et à mettre en pratique leurs qualités morales, leurs capacités et leurs qualifications révolutionnaires ?

En occupant un poste de direction, les cadres portent sur leurs épaules des responsabilités devant le Parti, l'unité et la localité, mais derrière cela il y a aussi des avantages, des pouvoirs, des influences matérielles et morales sur de nombreuses personnes. Par conséquent, sans un esprit pur, les personnes chargées de la présentation, de la nomination et de l'élection des cadres peuvent "introduire" leurs intérêts personnels et de groupes dans le processus de placement du personnel. C'est ce qu'on appelle la "corruption dans le travail du personnel".

Afin de ne pas répéter les erreurs et les limites dans le travail du personnel, le secrétaire général a demandé que la présentation du personnel pour rejoindre le Comité central, le Bureau politique et le Secrétariat et les autres postes de direction du Parti et de l'État pour le prochain mandat soit basée sur la planification ; le maintien des principes, des règles et des règlements ; la promotion de la responsabilité, de la démocratie, de l’ouverture, de la transparence et de l’objectivité dans l’évaluation, la présentation et la sélection du personnel.

Il faut véritablement promouvoir la démocratie dans la découverte et la présentation du personnel, définir clairement l'autorité et la responsabilité des collectifs et des individus concernés, respecter sérieusement le principe du centralisme démocratique, promouvoir le rôle et la responsabilité des Comités du Parti, des organisations du Parti et des leaders, lutter contre l'idéologie locale, les "intérêts de groupe", éviter les modalités simples, arbitraires et sans principes.

Le travail du personnel pour le XIVe Congrès du Parti doit être effectué selon un processus strict, scientifique et cohérent, garantissant une véritable équité et transparence, en particulier avoir "un œil vif" dans l'évaluation et la sélection des cadres.

