Le Premier ministre Pham Minh Chinh reçoit la ministre indonésienne des AE

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu, mardi 23 avril à Hanoï, la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, qui est actuellement en visite officielle au Vietnam et coprésidera la 5 e réunion du Comité mixte de coopération bilatérale Vietnam - Indonésie.

Photo : Duong Giang/VNA/CVN

Le dirigeant a transmis les salutations du secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong au président indonésien Joko Widodo, a félicité l’Indonésie pour la tenue réussie des élections générales de février et a exprimé sa conviction que le pays se développera davantage, gagnera une position plus élevée sur la scène internationale et atteindra son objectif de devenir un pays développé d’ici 2045.

Saluant les contributions importantes de la ministre des Affaires étrangères au succès du Forum de l’avenir de l’ASEAN, le chef du gouvernement a estimé que le partenariat stratégique Vietnam - Indonésie s’est développé fortement dans tous les domaines, la coopération économique étant un point lumineux.

L’Indonésie est actuellement le 3e partenaire commercial du Vietnam au sein de l’ASEAN, tandis que ce dernier est le 4e partenaire commercial du Vietnam. Le commerce bilatéral a presque triplé dix ans après l’établissement du partenariat stratégique bilatéral.

Désir commun de porter le partenariat à une nouvelle hauteur

Les deux parties ont convenu d’intensifier leur collaboration pour porter bientôt le partenariat à une nouvelle hauteur, d’intensifier les échanges et les contacts entre les délégations, de mettre en œuvre efficacement les mécanismes et accords de coopération bilatéraux et d’organiser des activités pour célébrer le 70e anniversaire des relations diplomatiques bilatérales en 2025.

Elles ont également convenu de travailler ensemble pour porter le commerce bilatéral à 18 milliards d'USD d’ici 2028 et dans un sens équilibré.

Photo : VNA/CVN

Retno Marsudi a déclaré qu’elle transmettra les propositions de la partie vietnamienne aux agences indonésiennes compétentes pour étudier et envisager de faciliter l’accès des produits agricoles et halal vietnamiens au marché indonésien ; autoriser bientôt l’exportation de jeunes homards vers le Vietnam ; et renforcer la coopération dans de nouveaux domaines tels que l’économie verte, l’économie circulaire, les énergies renouvelables, la technologie des semi-conducteurs, l’économie numérique, la transition énergétique et l’industrie des véhicules électriques.

Faisant l’éloge de la politique extérieure du Vietnam axée sur l’indépendance, l’autonomie, la multilatéralisation, la diversification et l’autonomie économique, la cheffe de la diplomatie indonésienne a déclaré que l’Indonésie était pleinement d’accord et soutenait la vision profonde du Vietnam sur l’avenir de l’ASEAN. Elle a également souligné son espoir de coopérer plus étroitement dans la mise en œuvre de l’accord sur la sécurité alimentaire entre les deux pays.

Les deux parties ont affirmé vouloir renforcer la coopération dans d’autres domaines importants tels que la défense, la sécurité et la coopération maritime ; et continuer d’intensifier les échanges entre les peuples, en particulier entre les jeunes générations, et de promouvoir la collaboration touristique.

Elles ont également convenu de soutenir le rôle central de l’ASEAN dans le traitement des questions régionales, notamment en maintenant la position commune du bloc régional sur la question de la Mer Orientale et en promouvant la mise en œuvre du consensus en cinq points de l’ASEAN sur la question du Myanmar.

VNA/CVN