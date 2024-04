Le Premier ministre Pham Minh Chinh reçoit le secrétaire général de l'ASEAN

>> Dialogue entre le secrétaire général de l’ASEAN et la jeunesse de la région

>> Rencontre des Premiers ministres du Vietnam et du Laos

>> Ouverture du Forum sur l'avenir de l'ASEAN 2024

Photo : VNA/CVN

Le chef du gouvernement a apprécié les contributions du Secrétariat de l'ASEAN au travail commun de la Communauté de l'ASEAN, avant d'exprimer ses remerciements au secrétaire général du bloc d'avoir accepté l'invitation de participer à l'AFF organisé pour la première fois à l'initiative du Vietnam.

Appréciant le discours de Kao Kim Hourn lors de l'AFF qui s'est ouvert mardi matin 23 avril, Pham Minh Chinh a exprimé le souhait que le secrétaire général de l'ASEAN continue de soutenir et de contribuer au renforcement du Forum dans les années à venir.

Concernant la construction de la communauté de l'ASEAN, le Premier ministre a souligné la priorité de maintenir la solidarité, l'indépendance, la résilience et l'adaptabilité dans un environnement régional et international en constante évolution.

Selon lui, l'ASEAN doit promouvoir les relations de dialogue avec les pays partenaires, en particulier les grands pays, dans un sens d'équilibre, de diversification, de multilatéralisme, de bénéfices mutuels, de partage des risques, de renforcement des points communs et de réduction des divergences, en minimisant les désaccords dans le but de construire un environnement de paix, de coopération et de développement dans la région, ainsi que pour une ASEAN robuste, indépendante, autonome et proactive.

En ce qui concerne la question en Mer Orientale, Pham Minh Chinh a affirmé que l'ASEAN maintenait son rôle central dans la promotion du dialogue et la résolution des problèmes par des moyens pacifiques conformes au droit international, dont la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982, afin d'éviter l'escalade des tensions et les conflits, garantissant la paix, la sécurité, la liberté de navigation et de survol dans la région.

Quant à la situation au Myanmar, le Vietnam et les pays membres de l'ASEAN soutiennent toujours les efforts de soutien humanitaire de l'ASEAN et de ses partenaires au Myanmar, a déclaré Pham Minh Chinh.

Photo : VNA/CVN

Pour sa part, le secrétaire général de l'ASEAN a affirmé que l'AFF était une initiative importante, démontrant la vision stratégique du Premier ministre et du Vietnam dans la promotion de la formation d'un forum spécifique à l'ASEAN sur l'avenir du bloc.

Les pays partenaires prennent en haute considération les relations et le rôle central de l'ASEAN, a fait savoir Kao Kim Hourn. Ils sont prêts à aider la région à mettre en œuvre ses priorités dans chaque pilier communautaire, notamment en matière de commerce, d'investissement, de formation des ressources humaines et d'échange entre les peuples.

Selon lui, l'ASEAN doit continuer d'encourager les parties concernées au Myanmar à intensifier les contacts et dialogues dans l'intérêt du peuple birman, pour la paix et la stabilité régionales.

Concernant la question de la Mer Orientale, Kao Kim Hourn a suggéré aux parties concernées d'accélérer les négociations en vue de parvenir bientôt à un Code de conduite (COC) substantiel et efficace, conformément au droit international dont la CNUDM et dans l'intérêt de l'ASEAN.

À cette occasion, les deux parties ont également discuté d'autres questions liées à la coopération de l'ASEAN, telles que la promotion des efforts du Timor Leste pour devenir bientôt membre à part entière de l'ASEAN et le renforcement des capacités du Secrétariat de l'ASEAN grâce au recrutement de fonctionnaires qualifiés provenant de pays membres, notamment du Vietnam.

VNA/CVN