Le ministre des AE rencontre des responsables du Brunei et de l’ONU

Photo : An Dang/VNA/CVN

Les deux parties ont hautement apprécié les développements positifs du partenariat intégral Vietnam - Brunei ces dernières années et sont convenues d'organiser prochainement la 3e réunion du Comité de coopération bilatérale Vietnam - Brunei pour examiner conjointement et évaluer les relations des deux pays, promouvoir la mise en œuvre efficace des accords conclus, en particulier le Plan d'action de mise en œuvre du partenariat intégral Vietnam - Brunei pour la période 2023-2027.

Les deux parties ont également convenu de renforcer la coopération dans d'autres domaines importants tels que la défense, l'éducation et la formation, l'augmentation du nombre de bourses et les cours d'échange d'étudiants à court terme.

Les deux ministres ont également discuté de questions régionales et internationales d'intérêt commun, affirmant le renforcement de la solidarité et la centralité de l'ASEAN dans la résolution des problèmes régionaux, notamment le maintien de la position commune de l'ASEAN sur la question de la Mer Orientale et la promotion de la mise en œuvre du consensus en cinq points sur le Myanmar.

Photo : Doan Tân/VNA/CVN

Le même jour, Bùi Thanh Son a rencontré le secrétaire général de l'ASEAN, Kao Kim Hourn, à l'occasion de sa participation au Forum sur l’avenir de l'ASEAN 2024 (ASEAN Future Forum 2024 - AFF 2024).

Il a souhaité que le secrétaire général continue à soutenir les efforts du Vietnam pour transformer le Forum en un mécanisme d'échange complet et inclusif permettant aux responsables gouvernementaux, aux chercheurs, aux universitaires... de trouver des solutions aux problèmes actuels et stratégiques auxquels l'ASEAN est confrontée.

Kao Kim Hourn a affirmé son soutien continu au Vietnam pour accueillir l'AFF dans les années à venir. Il s’est déclaré soutenir également le point de vue du Vietnam sur le renforcement d'un dialogue plus approfondi et plus substantiel entre l'ASEAN et ses partenaires, répondant aux besoins, aux préoccupations et aux intérêts des parties.

VNA/CVN