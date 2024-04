Le 11e Dialogue des politiques de défense Vietnam - République de Corée

Le général de corps d'armée Hoàng Xuân Chiên, vice-ministre vietnamien de la Défense et son homologue sud-coréen Kim Seon Ho ont co-présidé cet événement.

Photo : VNA/CVN

Le 11e Dialogue des politiques de défense Vietnam - République de Corée visait à évaluer les résultats de la coopération en matière de défense entre les deux pays, à échanger des questions d'intérêt commun, à convenir d’une direction commune pour la coopération bilatérale future, ce promouvant une coopération bilatérale de défense de plus en plus approfondie, efficace et substantielle.

Le général de corps d'armée Hoàng Xuân Chiên a remercié le gouvernement sud-coréen d’avoir accordé des aides non remboursable totales de 34 millions d'USD au Vietnam pour mener à bien des projets de traitement des conséquences des bombes, des mines et des produits chimiques toxiques laissés par la guerre au Vietnam.

Il a proposé que les deux parties poursuivent leurs efforts pour promouvoir la coopération, notamment dans les domaines tels que l’éducation et la formation ; le dialogue, la consultation et l'échange ; l’industrie de défense, le commerce militaire ; l'opération de lmaintien de la paix de l'ONU…

Il a également affirmé que le ministère vietnamien de la Défense était prêt à accueillir des officiers sud-coréens de haut rang au Vietnam pour suivre le cours de formation professionnelle à l'Académie de la défense et les cours de langue vietnamienne à l'Académie des sciences militaires.

Photo : VNA/CVN

Le vice-ministre sud-coréen de la Défense, Kim Seon Ho, a affirmé que la République de Corée souhaitait élargir la coopération en matière de défense avec le Vietnam et a proposé que les deux parties maintiennent les domaines de coopération existants, tout en développant de nouveaux domaines de coopération.

Lors du dialogue, les deux parties ont discuté de situations mondiales et régionales d'intérêt mutuel, dont la question de la Mer Orientale et la situation dans la péninsule coréenne.

À cette occasion, Hoàng Xuân Chiên et Kim Seon Ho ont signé le procès-verbal du 11e Dialogue des politiques de défense Vietnam - République de Corée.

VNA/CVN