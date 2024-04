Les Gardes côtières du Vietnam et des Philippines tiennent leur première conférence

Photo : VNA/CVN

Lors de l’événement, le commandant de la VCG, le général de brigade Lê Quang Dao, et le commandant de la PCG, l’amiral Ronnie Gil L Gavan, ont hautement apprécié les résultats de la coopération entre les deux parties.

Le général de brigade Lê Quang Dao a souligné que leurs relations se développaient favorablement et efficacement depuis que les deux commandants ont signé et échangé le protocole d’accord de coopération maritime bilatérale, sous le témoignage des présidents vietnamien et philippin en janvier 2024.

Concernant les activités de coopération 2024, ils ont convenu que la VCG enverra un navire pour un échange avec la PCG. La partie philippine envisagera d’envoyer des officiers au deuxième échange "La Garde côtière du Vietnam et amis" et organisera la 2e conférence bilatérale aux Philippines.

Les deux parties participeront activement aux cours de formation et aux conférences organisées par l’une et par l’autre, s’engageront de manière responsable dans des activités dans les cadres multilatéraux dont elles sont toutes deux membres ; et continueront à améliorer l’échange d’informations sur l’application du droit maritime, la lutte contre la piraterie et les vols à main armée, ainsi que sur la recherche et le sauvetage.

Elles sont parvenues à un consensus élevé sur le renforcement de la collaboration dans l’application des lois maritimes conformément au droit international, répondant ainsi à l’objectif commun des deux pays d’un environnement maritime sécurisé, sûr et prospère.

