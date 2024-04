Le Premier ministre reçoit le président de l'Association fédérale des avocats de Russie

>> Vietnam et Russie renforcent leur coopération dans les affaires juridiques

>> Dialogue Vietnam - Russie sur la stratégie de diplomatie, de défense et de sécurité

>> Le Vietnam et la Russie veulent renforcer leur coopération agricole

Photo : Duong Giang/VNA/CVN

Le Premier ministre a affirmé que le Vietnam attachait toujours de l'importance et souhaitait continuer à approfondir et à développer son amitié traditionnelle et son partenariat stratégique intégral avec la Russie, contribuant ainsi à la paix, à la coopération et au développement dans la région et dans le monde.

Il a proposé que les deux pays continuent de renforcer la confiance politique, de promouvoir les visites de haut niveau, d'éliminer les difficultés et les obstacles dans la mise en oeuvre des projets économiques et d'investissement dans un esprit d'harmonisation des intérêts et de partage des risques.

Le chef du gouvernement vietnamien a également suggéré de promouvoir la coopération et le partage d'expériences entre les ministères et les localités du Vietnam et de la Russie, en particulier dans les domaines de l'éducation et de la formation, de l'échange d'étudiants dans les domaines des sciences fondamentales, de la culture et des arts, du tourisme, des échanges entre les peuples et de la connectivité aérienne.

Pour concrétiser les accords conclus par les dirigeants de haut rang, Pham Minh Chinh a suggéré que la RFBA et la VLA, ainsi que les agences compétentes, examinent et mettent en œuvre efficacement les accords de coopération, construisent un cadre juridique pour la coopération bilatérale et intensifient la collaboration économique, commerciale et d'investissement.

Sur les questions mondiales et régionales, il a appelé à une coordination continue au sein des forums multilatéraux pour contribuer à la paix, à la coopération et au développement dans la région et dans le monde.

Sergey Stepashin, pour sa part, a affirmé que la Russie souhaitait renforcer ses relations avec le Vietnam dans divers domaines.

Il s'est engagé à rendre compte du contenu de sa discussion avec le Premier ministre aux dirigeants russes et aux agences compétentes. Il s'est également personnellement engagé à promouvoir davantage les relations bilatérales, notamment dans les domaines et sujets recommandés par le Premier ministre vietnamien.

VNA/CVN