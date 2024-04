Dix personnes condamnées pour avoir tenté de renverser l'administration populaire

Photo : VNA/CVN

Le tribunal a imposé les peines les plus sévères, soit 13 ans de prison, à Phan Thi Thao, 67 ans de Vinh Phuc et à Ta Van Triêu, 50 ans de Bên Tre.

Trois autres accusés, Trân Thiên (52 ans de Hô Chi Minh-Ville), Vu Dinh Lan (51 ans de Bà Ria-Vung Tàu) et Huynh Thi Khanh Trang (37 ans de Kiên Giang) ont été condamnés à 12 ans de prison.

Cao Thi Ngoc Diêm, 55 ans et Trân Huê Chân Vuong, 53 ans de Hô Chi Minh-Ville, ont été condamnés à neuf ans de prison.

Trân Thi Kim Loan, 62 ans de Hô Chi Minh-Ville et Trân Tho, 68 ans de Thua Thiên Huê, ont été condamnés à huit ans de prison tandis que Cao Cuong, 52 ans de Thua Thiên Huê, à quatre ans de prison.

Selon l’acte d’accusation, ils ont rejoint une organisation réactionnaire et terroriste appelée "Chinh phu quôc gia Viêt Nam lâm thoi" (Gouvernement national provisoire du Vietnam) dirigée par Dào Minh Quân. Depuis 2020, ils utilisent différents sites Internet, tels que chinhphuquocgia.com, tcdy.us et vnch3.com, YouTube et Facebook, pour diffuser le "Hiên phap Dê tam Viêt Nam Công Hoà" (Constitution de la Troisième République du Vietnam), appeler et demander aux gens d'organiser un "référendum" et les procédures d'inscription en tant que membres de l'organisation.

Ils ont également fait de la propagande, incité la population à compromettre la stabilité et le développement durable du pays, à provoquer une insécurité politique et finalement à renverser l'administration populaire.

Ils ont pleinement utilisé les réseaux sociaux et les applications de messagerie Internet pour collecter, propager et partager des articles sans fondement de forces hostiles.

VNA/CVN