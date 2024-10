Le Premier ministre vietnamien rencontre son homologue canadien à Vientiane

Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh et son homologue canadien Justin Trudeau ont affirmé leur détermination à approfondir davantage le partenariat global Vietnam - Canada lors de leur rencontre en marge des 44e et 45e Sommets de l’ASEAN et des réunions connexes au Laos, le 10 octobre.