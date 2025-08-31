Le Premier ministre britannique promet d'arrêter et expulser les migrants illégaux

Le Premier ministre britannique Keir Starmer s'est engagé samedi 30 août à arrêter et expulser les migrants illégaux alors que son gouvernement fait face à une pression croissante pour lutter contre les traversées de la Manche et la question des hôtels d'hébergement d'asile.

"Je suis clair : nous ne récompenserons pas les entrées illégales. Si vous traversez la Manche illégalement, vous serez arrêté et expulsé", a-t-il averti sur X.

Ses remarques sont intervenues alors que plusieurs manifestations ont eu lieu samedi 30 août à travers l'Angleterre, notamment à Londres, Skegness et Gloucester, où des demandeurs d'asile sont hébergés dans des hôtels. Cinq personnes ont été arrêtées dans l'ouest de la capitale britannique.

Au cours de l'été, des milliers de personnes avaient déjà participé à des manifestations qui ont commencé après qu'un demandeur d'asile hébergé dans un hôtel a été arrêté et accusé par la suite de plusieurs infractions, dont l'agression sexuelle présumée d'une jeune fille de 14 ans.

Selon les données du Home Office, le ministère de l'Intérieur britannique, le nombre de demandeurs d'asile hébergés dans des hôtels qui leur sont réservés est passé à plus de 32.000 au cours de l'année à la date du mois de juin. Le gouvernement avait promis de fermer ces établissements d'ici les prochaines élections générales.

Dans le même temps, le Royaume-Uni et la France testent un programme visant à renvoyer en France les migrants qui arrivent sur de petits bateaux à travers la Manche, en échange du même nombre de demandeurs d'asile envoyés au Royaume-Uni sur la base d'une voie juridique.

Cependant, les chiffres impliqués dans ce schéma ne représenteront probablement qu'une petite fraction des migrants qui arrivent. Selon les données du Home Office, à la date du 31 juillet, plus de 25.000 personnes avaient traversé la Manche à bord de petits bateaux en 2025, soit environ 49% de plus qu'à la même date en 2024.

