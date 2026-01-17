L'inflation en forte baisse en Russie en 2025

Le taux d'inflation annuel a fortement diminué en Russie en 2025, selon les données de l'agence nationale des statistiques publiées vendredi 16 janvier, semblant valider les efforts de la banque centrale russe pour contenir l'augmentation des prix.

L'augmentation des prix a ralenti en 2025, à environ 5,6%, selon l'agence nationale des statistiques Rosstat, bien moins que les 9,5% de 2024, et mieux qu'attendu par les analystes et la banque centrale de Russie (BCR) elle-même.

La BCR avait maintenu un taux directeur à près de 20% pendant deux ans alors que l'explosion des dépenses militaires, d'abord un stimulant économique, avait également engendré une flambée de l'inflation.

Elle a commencé à progressivement abaisser son taux directeur en 2025, jusqu'à 16% en décembre, dans un contexte de ralentissement de la croissance et de mécontentement des entreprises envers le coût élevé de l'emprunt qui freine les investissements et sape l'économie.

La croissance économique était proche de zéro au troisième trimestre, a indiqué Rosstat à la fin de l'année.

La BCR vise un taux d'inflation annuelle de 4% en 2027.

L'augmentation de la TVA à partir de cette année laisse cependant présager d'une reprise de l'inflation au début de 2026, selon les analystes.

Le Kremlin cherche à mettre à contribution les citoyens et les entreprises pour soulager les finances russes sous pression et résorber un déficit budgétaire qui avoisinait les 50 milliards de dollars en 2025.

AFP/VNA/CVN