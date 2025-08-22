La Russie vise 50% de véhicules sans conducteur d'ici 2050

Le ministère russe des Transports a pour ambition que la moitié de tous les véhicules soient sans conducteur d'ici 2050, a déclaré le 21 août Vladimir Potechkine, vice-ministre des Transports.

"Dans la perspective 2050, nos projections indiquent qu'environ 50% de tous les véhicules de transport fonctionneront sans chauffeur. Des efforts sont actuellement en cours pour créer les conditions nécessaires pour cela", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse.

Auparavant, un camion sans chauffeur a terminé son premier voyage de Saint-Pétersbourg à Kazan, dans l'Ouest de la Russie, circulant de manière autonome, mais avec des ingénieurs présents dans la cabine, et couvrant l'itinéraire de 1.600 kilomètres en 24 heures via des autoroutes.

Parallèlement, des opérations de véhicules de transport de fret entièrement autonomes ont été lancées début avril sur le Périphérique Central, dans la région de Moscou. Ces opérations sont en place sur l'autoroute Neva M-11 depuis 2023.

M. Potechkine a par ailleurs ajouté qu'environ 90 camions sans conducteur transportent actuellement du fret sur les routes à péage, soulignant qu'"à ce jour, ces véhicules ont parcouru plus de 6 millions de kilomètres".

"Pour davantage de progrès, nous visons maintenant à atteindre l'autonomie de Niveau 5, où les véhicules fonctionnent complètement sans conducteurs. Nous développons actuellement le cadre réglementaire nécessaire et l'adaptation des infrastructures routières pour soutenir cela", a noté le vice-ministre.

Précédemment, Andreï Nikitine, le ministre russe des Transports, avait indiqué le 14 août que le développement de transports sans chauffeurs en Russie jusqu'en 2028 était basé sur une stratégie complète, précisant que le point de départ de ce processus sera la Loi fédérale sur les véhicules de transport hautement automatisés, qui devrait être adoptée en 2026 et entrer en vigueur au troisième trimestre 2027.

