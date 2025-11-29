Le Vietnam réaffirme son soutien indéfectible et sa solidarité avec la Palestine

À l'occasion de la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien, le 29 novembre, le président de la République, Luong Cuong, a adressé un message au secrétaire général de l'ONU, António Guterres, à la présidente de l'Assemblée générale de l'ONU, Annalena Baerbock, au président du Comité des Nations unies pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, Coly Seck, ainsi qu'au président de l'État de Palestine, Mahmoud Abbas.

Dans son message, le président Luong Cuong a exprimé ses sincères condoléances au peuple palestinien pour les pertes et les souffrances considérables subies au cours des deux dernières années de conflit, qui ont entraîné des dizaines de milliers de morts, des centaines de milliers de blessés et des destructions dévastatrices dans la bande de Gaza.

À cette occasion, il a également réaffirmé le soutien et la solidarité indéfectibles de l'État et du peuple vietnamiens envers la Palestine dans sa juste lutte pour l'indépendance et la liberté, notamment dans le contexte où la situation sécuritaire reste complexe et comporte des risques potentiels, malgré l'accord de cessez-le-feu conclu en octobre 2025.

