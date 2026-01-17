Gaza : Donald Trump nomme Marco Rubio et Tony Blair à son Conseil de la paix

Le président américain a dévoilé la composition de son Conseil de la paix pour Gaza, incluant des personnalités influentes comme le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio et l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair.

Sept personnalités

Outre Tony Blair et Marco Rubio, le Conseil de la paix compte l'émissaire spécial américain Steve Witkoff ainsi que le gendre du président américain, Jared Kushner, homme d’affaires et médiateur officieux du gouvernement Trump, ou encore le président de la Banque mondiale, Ajay Banga, a indiqué Donald Trump dans un communiqué.

La liste de sept personnalités - dont cinq Américains - composant ce que la Maison Blanche appelle le "founding executive board" comprend aussi Marc Rowan, un milliardaire patron du fonds d’investissement Apollo Global Management, et Robert Gabriel, un conseiller de Donald Trump.

"Le plus grand et prestigieux conseil"

Chacun d'eux va "superviser un secteur défini, nécessaire à la stabilisation et au succès à long terme de Gaza, ce qui inclut la mise en place de structures de gouvernement, les relations régionales, la reconstruction, l'attractivité pour les investissements, le financement à grande échelle et la mobilisation de capital", selon le communiqué.

Donald Trump avait promis, avec son emphase habituelle, le "plus grand et prestigieux conseil jamais assemblé".

Le diplomate bulgare Nickolay Mladenov, que l’on savait destiné à un rôle important, sera Haut représentant pour Gaza, a annoncé la Maison Blanche. Et le général américain Jasper Jeffers dirigera la Force internationale de stabilisation dans le territoire palestinien.

Sécuriser Gaza

Le déploiement de cette force, prévu par le plan Trump, doit permettre d’aider à sécuriser Gaza et de former des unités de police palestiniennes. Les travaux de reconstruction "s’appuieront essentiellement" sur le plan égyptien arabo-islamique, a affirmé le président du comité palestinien, Ali Shaath, ingénieur et ancien vice-ministre palestinien, dans un entretien à la chaîne de télévision égyptienne al-Qahera News, réputée proche des services de renseignement égyptiens.

Ce plan avait été adopté en mars 2025, avec le soutien des pays européens, en réponse au projet alors avancé par Donald Trump d’une prise de contrôle du territoire palestinien par les États-Unis pour en faire la "Riviera du Moyen-Orient" après en avoir expulsé les habitants. Sur le terrain, l’armée israélienne a affirmé avoir mené jeudi 15 janvier des frappes en riposte à des tirs plus tôt cette semaine contre ses troupes dans le Sud du territoire palestinien, qu’elle a qualifiées de "violation flagrante" du cessez-le-feu.

Dans un communiqué, le Hamas a de son côté accusé Israël d’avoir commis une "nouvelle violation" du cessez-le-feu avec ces raids, qui ont fait au moins sept morts selon la Défense civile de Gaza, une organisation de premiers secours opérant sous son autorité.

Le Hamas avait rejeté en octobre la création du Conseil de la paix pour Gaza, un de ses hauts responsables, Osama Hamdan, dénonçant un retour "à l’ère des mandats et du colonialisme".

