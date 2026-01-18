Législatives

Bénin : le bloc présidentiel remporte l'ensemble des sièges de l'Assemblée

Le bloc présidentiel au Bénin a remporté l'ensemble des sièges lors des législatives de la semaine dernière, selon des résultats provisoires annoncés samedi soir 17 janvier par la Commission nationale électorale.

>> La République démocratique du Congo bat difficilement le Bénin 1-0

>> Le Bénin et le Niger expulsent mutuellement des diplomates

>> Avec les Vodun Days, le Bénin veut ouvrir ses traditions au monde entier

Photo : CTV/CVN

Les Béninois se sont rendus aux urnes le 11 janvier pour des élections législatives et locales. Le taux de participation est de 36,73% (contre 37% en 2023), selon la Commission électorale nationale autonome (CENA).

Seuls deux partis politiques de la mouvance présidentielle ont pu réunir 20% des voix dans chacune des 24 circonscriptions électorales pour pouvoir siéger à l'Assemblée, comme l'exige le code électoral.

Il s'agit de l'Union progressiste le renouveau (UP-R) qui arrive en tête avec 41,15% des voix et obtient 60 sièges, suivie du Bloc républicain (BR) qui recueille 36,64% des suffrages et 49 sièges. Dans l'actuelle Assemblée, le bloc présidentiel possède 81 des 109 sièges.

Le principal parti d'opposition, les Démocrates, perd ses 28 sièges et n'entrera pas dans l'hémicycle. Car même si elle a obtenu 16,16% des suffrages, elle n'a pas réussi à atteindre le seuil de 20% des voix dans chacune des 24 circonscriptions, condition indispensable pour entrer au Parlement.

Le président béninois Patrice Talon va passer la main en avril, après deux mandats de cinq ans, conformément à la Constitution et son dauphin et ministre des Finances Romuald Wadagni fait figure d'ultra-favori pour lui succéder. Ce dernier n'aura qu'un seul adversaire, l'opposant Paul Hounkpè des Forces cauris pour un Bénin émergent (FCBE), considéré comme modéré.

APS/VNA/CVN