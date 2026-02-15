L'Ukraine obtient 38 milliards de dollars d'aide militaire de la part de ses partenaires occidentaux

Cette aide, l'une des plus importantes jamais approuvées pour l'Ukraine en matière de défense, a été annoncée lors de la récente réunion du Groupe de contact sur la défense de l'Ukraine dirigé par l'OTAN, a indiqué M. Fedorov sur Telegram. Elle comprend plus de 2,5 milliards de dollars pour des drones ukrainiens, plus de 500 millions de dollars pour la "liste des besoins prioritaires de l'Ukraine", 2 milliards de dollars pour la défense aérienne, ainsi que des fonds pour des munitions d'artillerie, la formation, les capacités maritimes et d'autres domaines, a précisé le ministre. L'Ukraine est également convenue avec un certain nombre de partenaires européens de la fourniture urgente de missiles pour les systèmes Patriot dans ses entrepôts, a-t-il ajouté. Le Groupe de contact sur la défense de l'Ukraine a tenu jeudi sa 33e réunion à Bruxelles.

Xinhua/VNA/CVN