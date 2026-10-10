Les États-Unis négocient avec la Russie des livraisons massives de diesel russe

Le président américain Donald Trump a annoncé vendredi 9 octobre que son homologue russe Vladimir Poutine s'était engagé à fournir plusieurs millions de tonnes de diesel " pour le marché américain et mondial ", sur plusieurs mois, après une " discussion très fructueuse ".

>> Le Premier ministre australien salue la réouverture de détroit d'Ormuz

>> Le diesel atteint un nouveau record à près de 6,27 dollars le gallon aux États-Unis

>> Le G7 va libérer jusqu'à 100 millions de barils de pétrole et de diesel

>> Face aux prix du gazole, la tentation de l'huile de friture dans le moteur

Photo : XINHUA/VNA/CVN

"La Russie va immédiatement fournir plus de 300.000 tonnes de diesel au marché américain et mondial, 500.000 tonnes de plus en novembre et 1.000.000 de tonnes immédiatement après. Par ailleurs, selon l'état de ses raffineries, la Russie va livrer rapidement 3.000.000 tonnes de diesel", a écrit le président américain sur son réseau Truth Social.

"Les prix du diesel pour les Américains et, en réalité, pour le monde, vont baisser rapidement dans des proportions record ! Des prix plus bas pour les Américains et surtout nos formidables paysans, éleveurs et transporteurs routiers, c'est ma plus grande priorité", a ajouté Donald Trump.

Le président américain sait que le prix élevé des carburants est une cause majeure du mécontentement des électeurs avant des législatives très importantes le 3 novembre aux États-Unis.

Le Parti républicain redoute de perdre le contrôle du Congrès lors de ces élections.

La Russie étant frappée de sanctions sur ses exportations d'hydrocarbures, le ministère des Finances américain a dans la foulée précisé avoir donné une autorisation provisoire pour cette mise sur le marché.

L'annonce de Donald Trump coïncide avec la reprise de discussions en Floride entre Américains et Ukrainiens vendredi et samedi, auxquelles les Européens ont été conviés, sur une résolution du conflit avec la Russie.

AFP/VNA/CVN