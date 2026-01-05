La Russie va développer un prototype de moteur spatial à propulsion nucléaire d'ici 2030

>> L'Inde met en orbite son satellite le plus lourd
|Le vaisseau spatial russe Soyouz décolle du cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan, le 25 septembre 2019.
|Photo : AFP/VNA/CVN
"Notre partenariat avec Roscosmos dans le cadre d'un projet fédéral dédié couvrant la station lunaire et un moteur de fusée de classe mégawatt démontre le rôle de l'énergie nucléaire dans l'avancement de l'exploration spatiale", a déclaré M. Likhatchev dans une interview accordée à la chaîne de télévision Russia 24.
"Un prototype doit être prêt d'ici 2030", a-t-il déclaré.
M. Likhatchev a également souligné que Rosatom se développait dans le domaine de la mobilité électrique, travaillant à la fois sur des solutions d'alimentation et des systèmes de contrôle, et avait déjà obtenu des résultats tangibles.
Deux giga-usines produisant des batteries lithium-ion devraient ouvrir en 2026, a-t-il déclaré, ajoutant que l'une serait située à Neman, près de la centrale nucléaire de Kaliningrad, et l'autre à Novaya Moskva.
Xinhua/VNA/CVN