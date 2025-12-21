L'Égypte et la Russie s'engagent à renforcer leur coopération stratégique

Le président égyptien Abdel-Fattah Al-Sissi et le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov se sont rencontrés samedi 20 décembre au Caire, où ils ont souligné leur volonté commune de renforcer la coopération stratégique entre les deux pays.

Photo : CTV/CVN

M. Al-Sissi a salué la croissance régulière des relations bilatérales dans les domaines politique, économique et commercial, selon un communiqué de la présidence égyptienne.

Le président égyptien a souligné l'importance de faire avancer les projets communs fondamentaux, notamment la zone industrielle russe dans la zone économique du canal de Suez et la centrale nucléaire de Dabaa, indique le communiqué.

M. Lavrov a réaffirmé l'engagement de la Russie à s'appuyer sur les accords conclus lors de la visite de M. Al-Sissi en Russie en mai, dans le but d'élargir les perspectives des relations bilatérales, ajoute le communiqué.

Les deux parties ont également discuté de la deuxième conférence ministérielle du Forum de partenariat Russie - Afrique, qui s'est tenue samedi 20 décembre au Caire, la considérant comme une plateforme importante pour approfondir le partenariat et la coopération économique.

Les questions régionales et mondiales d'intérêt commun ont également été examinées, notamment les situations à Gaza, au Soudan et en Libye, indique le communiqué.

Les deux parties ont souligné la nécessité urgente de mettre fin à la guerre à Gaza, de consolider le cessez-le-feu et d'empêcher une nouvelle escalade dans la région. M. Lavrov a salué le rôle de Égypte dans le soutien à la stabilité régionale, précise le communiqué.

Xinhua/VNA/CVN