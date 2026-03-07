Le président iranien annonce une interruption des frappes sur ses voisins

>> Conflit au Moyen-Orient : les derniers développements
>> Le seul moyen de faire cesser le conflit au Moyen-Orient
>> L'armée israélienne lance de nouvelles frappes aériennes "à grande échelle" contre l'Iran
|Un garçon déblaye les débris d'un bâtiment endommagé à Téhéran, en Iran, le 4 mars 2026.
|Photo : Xinhua/VNA/CVN
M. Pezeshkian a tenu ces propos dans un message télévisé diffusé par la chaîne publique IRIB TV, soulignant que cette décision a été prise samedi par le conseil de direction intérimaire iranien et que les forces armées iraniennes en ont été informées.
