Le président iranien annonce une interruption des frappes sur ses voisins

Le président iranien Massoud Pezeshkian a déclaré samedi 7 mars que l'Iran a décidé de ne plus attaquer ni tirer de missiles sur des cibles situées dans les pays voisins, sauf dans les cas où l'Iran serait lui-même pris pour cible depuis ces derniers.

Un garçon déblaye les débris d'un bâtiment endommagé à Téhéran, en Iran, le 4 mars 2026.
Photo : Xinhua/VNA/CVN

M. Pezeshkian a tenu ces propos dans un message télévisé diffusé par la chaîne publique IRIB TV, soulignant que cette décision a été prise samedi par le conseil de direction intérimaire iranien et que les forces armées iraniennes en ont été informées.

Xinhua/VNA/CVN

#conflit #Iran #Massoud Pezeshkian

