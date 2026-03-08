Nétanyahou déclare que l'attaque contre l'Iran se poursuivra

>> Israël lance de nouvelles frappes contre l'Iran et le Liban au cinquième jour du conflit
|Capture d'écran d'une vidéo montrant le Premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou faisant une déclaration le 26 novembre 2024.
Israël dispose d'un plan bien préparé, avec de nombreuses surprises, pour affaiblir le "régime iranien" et "permettre le changement", a dit M. Nétanyahou.
S'adressant au peuple iranien, il a dit : "Le moment de vérité approche. Nous ne cherchons pas à diviser l'Iran, mais à le libérer et à vivre en paix avec lui".
