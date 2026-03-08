Nétanyahou déclare que l'attaque contre l'Iran se poursuivra

Le Premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou a déclaré samedi 7 mars lors d'une allocution télévisée en direct que l'attaque d'Israël contre l'Iran se poursuivra " avec toute la force nécessaire et sans compromis ".

Israël dispose d'un plan bien préparé, avec de nombreuses surprises, pour affaiblir le "régime iranien" et "permettre le changement", a dit M. Nétanyahou.

S'adressant au peuple iranien, il a dit : "Le moment de vérité approche. Nous ne cherchons pas à diviser l'Iran, mais à le libérer et à vivre en paix avec lui".

