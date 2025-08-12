France : une centrale nucléaire à l'arrêt à cause de méduses bloquant les stations de pompage d'eau

Le groupe français EDF (Electricité de France) a annoncé le 11 août qu'un afflux "massif et non prévisible" de méduses a provoqué du 10 au 11 août "l'arrêt automatique" des quatre réacteurs de la centrale nucléaire de Gravelines, située dans le Nord de la France.

Photo: AFP/VNA/CVN

Les méduses ont obstrué les tambours des filtres à eau de refroidissement de l'une des plus importantes centrales nucléaires du pays. Les deux autres réacteurs étaient déjà à l'arrêt pour maintenance programmée.

Selon le groupe, il n'y a pas eu de conséquence "sur la sûreté des installations, la sécurité du personnel ou sur l'environnement". Les équipes de la centrale sont mobilisées et procèdent actuellement aux diagnostics et interventions nécessaires pour pouvoir redémarrer les unités de production "en toute sûreté".

Des médias locaux attribuent ce phénomène à la hausse des températures marines liée au réchauffement climatique et au développement de méduses invasives. L'augmentation des blooms de méduses, favorisée par des eaux plus chaudes et riches en plancton, a déjà causé des perturbations similaires dans plusieurs installations énergétiques dans d'autres régions du monde.

Xinhua/VNA/CVN