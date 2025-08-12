France : une centrale nucléaire à l'arrêt à cause de méduses bloquant les stations de pompage d'eau

>> Le Kazakhstan annonce la construction d'une centrale nucléaire en sept ans
|Située au bord de la mer du Nord, Gravelines est la plus grande centrale nucléaire d’Europe occidentale.
Les méduses ont obstrué les tambours des filtres à eau de refroidissement de l'une des plus importantes centrales nucléaires du pays. Les deux autres réacteurs étaient déjà à l'arrêt pour maintenance programmée.
Selon le groupe, il n'y a pas eu de conséquence "sur la sûreté des installations, la sécurité du personnel ou sur l'environnement". Les équipes de la centrale sont mobilisées et procèdent actuellement aux diagnostics et interventions nécessaires pour pouvoir redémarrer les unités de production "en toute sûreté".
Des médias locaux attribuent ce phénomène à la hausse des températures marines liée au réchauffement climatique et au développement de méduses invasives. L'augmentation des blooms de méduses, favorisée par des eaux plus chaudes et riches en plancton, a déjà causé des perturbations similaires dans plusieurs installations énergétiques dans d'autres régions du monde.
Xinhua/VNA/CVN