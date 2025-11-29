Tuyên Quang

La rivière Nho Quê, un joyau au cœur d’un décor de conte de fées

La rivière Nho Quê est l’une des destinations les plus enchanteresses du plateau rocheux de Hà Giang, dans la province de Tuyên Quang (Nord). Avec l’emblématique col de Ma Pi Lèng et le spectaculaire canyon de Tu San, elle offre un voyage inoubliable à tous les visiteurs.

À leur arrivée, les visiteurs sont accueillis par un paysage naturel époustouflant, digne d’un conte de fées, où montagnes et rivières s’entremêlent harmonieusement.

Prenant sa source dans la chaîne de montagnes de Nghiêm Son, dans la province du Yunnan en Chine, la rivière Nho Quê parcourt près de 50 km sur le territoire du Vietnam, traversant des reliefs uniques qui façonnent des paysages spectaculaires.

La rivière est réputée pour ses eaux vert émeraude qui scintillent tout au long de l’année, créant un paysage pittoresque unique au monde. On peut explorer la rivière Nho Quê à n’importe quelle période de l’année, mais elle est particulièrement magique durant les mois les plus froids, lorsque la fraîcheur de l’air et la brume accentuent le charme sauvage et mystérieux des lieux.

Pour les amateurs d’aventure et de liberté, louer une moto est une excellente façon de parcourir les quelque 300 km qui séparent Hanoi de Hà Giang. L’itinéraire comprend de nombreux cols, des pentes abruptes et des virages serrés, exigeant une bonne maîtrise du guidon.

Cependant, si c’est votre première visite sur la rivière Nho Quê, une excursion en bateau est fortement recommandée. Elle vous permettra de vous immerger pleinement dans ce paysage à couper le souffle. Deux embarcadères sont à votre disposition : Tà Làng, pratique pour les visiteurs venant de Dông Van, et Xin Cai, accessible depuis le sommet du col de Ma Pi Lèng.

Le tronçon de la rivière Nho Quê qui traverse le canyon de Tu San et le col de Ma Pi Lèng offre des panoramas parmi les plus spectaculaires et poétiques. En glissant sur les eaux turquoise, vous pourrez admirer les gorges de Tu San, réputées pour être les plus majestueuses.

Ces gorges présentent une structure géologique unique : il s’agit du canyon le plus profond d’Asie du Sud-Est, avec une profondeur atteignant 1.000 mètres. En naviguant dans ce canyon, vous serez émerveillé par les falaises abruptes qui semblent toucher le ciel, tandis que les eaux fraîches et cristallines vous invitent à vous y rafraîchir.

Une balade en bateau sur la la rivière Nho Quê invite à la détente et à la sérénité. Lorsque le bateau quitte l’embarcadère, un parcours plein de promesses s’ouvre. Au fil du temps, la rivière a conservé sa couleur verte jade éclatante, sublimant la beauté du plateau rocheux et constituant une source de vie essentielle pour les communautés riveraines. Aujourd’hui, les visiteurs peuvent profiter de croisières fluviales, mais aussi de kayak, de séjours chez l’habitant et de restaurants au bord de l’eau proposant des spécialités locales.

Pour visiter facilement la rivière Nho Quê et les attractions environnantes, il est conseillé de séjourner à Dông Van. Les services y sont bien développés, notamment les séjours chez l’habitant qui offrent une expérience chaleureuse et authentique aux voyageurs.

Explorer la rivière Nho Quê, c'est bien plus que découvrir des paysages à couper le souffle : c’est aussi l’occasion de savourer les saveurs authentiques du Nord-Est du Vietnam. Du poisson fraîchement pêché en rivière aux plats ethniques traditionnels, la cuisine locale est profondément ancrée dans le terroir et la culture de ses habitants.

Que vous soyez en quête d’aventure ou de détente, la rivière Nho Quê vous promet un voyage unique et inoubliable à travers l’un des paysages les plus époustouflants du Vietnam.

