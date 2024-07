Cà Mau investit des milliards de dôngs pour une crevetticulture durable

Le développement durable de la crevetticulture, en réduisant les émissions de CO 2 et en s’adaptant au changement climatique dans le delta du Mékong, représente l’une des priorités de la province de Cà Mau d’ici 2030. Pour atteindre cet objectif, cette province a décidé d’investir de capitaux dans la mise en œuvre de programmes stratégiques visant une croissance durable de cette industrie.

Selon le Département vietnamien de la pêche, l'industrie de la crevette a joué un rôle crucial dans les exportations de produits de la mer du Vietnam à travers le monde au cours des deux dernières décennies. Les produits vietnamiens à base de crevettes sont exportés vers environ 100 pays, avec cinq principaux marchés : l'Europe, les États-Unis, le Japon, la Chine et la République de Corée.

Le Vietnam s’est établi comme le quatrième plus grand fournisseur mondial de crevettes, après l'Équateur, l'Inde et l'Indonésie, avec des exportations représentant 13 à 14% de la valeur totale des exportations mondiales de crevettes. Chaque année, l'industrie de la crevette contribue à environ 40 à 45% de la valeur totale des exportations de produits aquacoles, soit entre 3,5 et plus de 4 milliards de dollars USD, et génère des emplois pour plus de trois millions de travailleurs.

En 2023, la superficie totale d'élevage de crevettes d'eau saumâtre a atteint 737.000 ha, comprenant 622.000 ha pour les crevettes tigrées noires et environ 115.000 ha pour les crevettes à pattes blanches. La production totale a été estimée à 1,12 million de tonnes, en augmentation de 5,5% par rapport à 2022 (1,06 million de tonnes), dont 274.000 tonnes pour les crevettes tigrées noires et 845.000 tonnes pour les crevettes à pattes blanches.

Des plans d’action ambitieux

Le 25 mai, Huynh Quoc Viêt, président du Comité populaire provincial de Cà Mau, a signé une décision approuvant le plan de développement de l'industrie crevettière de la province pour la période jusqu'en 2030, avec une vision jusqu'en 2050. Ce plan prévoit un investissement de 20.000 milliards de dôngs dans divers domaines tels que l'élevage, la reproduction des races, la planification des zones de matières premières, et la résilience au changement climatique.

L'objectif fixé par cette décision est de faire de Cà Mau le principal centre de l'industrie crevettière du pays d'ici 2030, en adoptant des technologies avancées pour améliorer la productivité, augmenter la production, s'adapter au changement climatique et préserver l'environnement.

D'ici 2030, Cà Mau maintiendra une superficie d'élevage stable de 280.000 ha, comprenant 8.000 ha pour l'élevage super-intensif, 1.700 ha pour l'élevage intensif, 240.000 ha pour l'élevage extensif amélioré, et 30.300 ha pour l'élevage extensif. De plus, la province prévoit de développer deux complexes d'élevage aquacole dans les districts de Nam Can et Dâm Doi.

Selon ce plan ambitieux, Cà Mau vise à produire 350.000 tonnes de crevettes, avec une valeur d'exportation estimée à 1,65 milliard d'USD. Ce programme inclut également des efforts pour renforcer la capacité de transformation des usines de produits aquacoles, diversifier les produits transformés destinés à l'exportation, et augmenter la proportion de produits à forte valeur ajoutée à 80%, tout en réduisant la part des produits semi-transformés à moins de 20%.

Le capital d'investissement prévu pour le développement de l'industrie crevettière à Cà Mau jusqu'en 2030 s'élève à environ 20.000 milliards de dôngs. Sur cette somme, 4.050 milliards de dôngs proviendront du budget public, le reste étant financé par des capitaux provenant d'autres secteurs économiques.

Cà Mau établit également une vision à long terme jusqu'en 2050, visant à développer une industrie crevettière durable, reconnue pour sa productivité élevée, sa qualité, sa marque et sa réputation sur les marchés nationaux et internationaux.

Lors du forum "Développer l'élevage durable de crevettes, réduire les émissions, s'adapter au changement climatique dans le delta du Mékong", organisé par le Centre national de vulgarisation agricole, relevant du ministère de l’Agriculture et du Développement rural, à Cà Mau le 28 juin, Châu Công Bang, directeur adjoint du Service de l’agriculture et du développement rural de la province de Cà Mau, a souligné que malgré les défis posés par le changement climatique, Cà Mau ainsi que les provinces méridionales de Bac Liêu, Kiên Giang et Trà Vinh bénéficient d'avantages significatifs dans le modèle d’élevage de crevettes écologique. Ces avantages sont rendus possibles par des conditions géographiques propices, permettant d'atteindre des normes internationales élevées, ce qui améliore la productivité et la qualité des crevettes vietnamiennes et renforce leur réputation sur le marché mondial.

De plus, les exportations de crevettes vietnamiennes sont susceptibles de bénéficier de nombreuses opportunités de croissance, notamment avec la reconnaissance du Vietnam comme économie de marché par les États-Unis.

Dans les temps à venir, selon M. Bang, il sera essentiel d'adopter une approche proactive pour répondre aux besoins du marché des consommateurs. Cela implique de se concentrer sur la gestion des races et des aliments pour l'élevage de crevettes, de réduire les coûts intermédiaires, et d'améliorer la qualité des races et des aliments pour renforcer la santé des crevettes, réduisant ainsi les maladies et les coûts de production.

De plus, il est recommandé aux entreprises de renforcer strictement la sécurité alimentaire dans la production de produits aquatiques, d'établir la traçabilité de l'origine des produits, et de développer des pratiques d'élevage de crevettes conformes aux normes internationales de certification telles que ASC, BAP, bio, et autres.

Texte et photos : Truong Giang/CVN