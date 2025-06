Promouvoir la production verte pour maintenir les marchés exportateurs

La transformation verte en matière de production agricole est devenue la priorité des entreprises domestiques dans le contexte du changement climatique, avec des dispositions et barrières techniques de plus en plus rigoureusement imposées par le marché international.

Vu Kim Hanh, présidente de l'Association des entreprises vietnamiennes de produits de haute qualité, a déclaré que la vague de consommation verte remodèle l'ensemble du marché mondial, en particulier en Europe, où les importateurs sont de plus en plus stricts non seulement sur la qualité des produits mais aussi sur des exigences claires en matière de processus de production respectueux de l'environnement. Par conséquent, toute entreprise qui ne dispose pas de documents prouvant le respect des normes d’émission et une production durable sera confrontée à des difficultés à l’exportation de marchandises.

De même, Trân Thanh Tâm, chef adjoint du Département des sciences, de la technologie et des relations extérieures de l'Université des ressources naturelles et de l'environnement de Hô Chi Minh-Ville, a déclaré qu'une entreprise vietnamienne exportatrice de meubles en bois a récemment été tenue de soumettre un rapport sur le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières (Carbon Border Adjustment Mechanism en anglais-CBAM) d'un importateur de l'Union européenne (UE). Si cette condition n'est pas respectée, l'envoi sera immédiatement rejeté. Il s’agit d’une réalité à laquelle les entreprises doivent s’adapter, et non d’une alerte.

Actuellement, le CBAM entre dans la phase d'achèvement des données, en vue d'exigences obligatoires de déclaration du carbone à partir de 2026. Cependant, selon Trân Thanh Tâm, de nombreuses entreprises vietnamiennes ne sont toujours pas préparées et ne comprennent même pas les concepts de tarification du carbone, les processus d'inventaire des émissions ou la manière de préparer les rapports.

Nécessité d’instructions

“Pour garantir l’accès au marché de l’UE, les entreprises doivent identifier les sources d’émissions, inventorier et calculer la quantité de gaz à effet de serre générée à chaque étape de la production et élaborer des rapports carbones détaillés pour chaque gamme de produits. En outre, il est nécessaire d'investir dans des plans de production écologiques et de discuter de manière proactive avec les partenaires importateurs des exigences du CBAM pour éviter d'être passifs dans la mise en œuvre de ces demandes”, suggère Trân Thanh Tâm.

Reconnaissant l’impératif d’une production verte, les entreprises vietnamiennes ont mis en œuvre de nombreux programmes de transformation verte dans la production, allant de connaissances techniques à l’investissement dans les ressources.

Lâm Ngoc Tuân, directeur de la coopérative maraîchère Tuân Ngoc, a déclaré que son entreprise a appliqué de nombreuses solutions telles que : la culture de légumes hydroponiques dans des serres pour réduire les émissions, l'investissement dans des systèmes d'énergie solaire, le passage aux véhicules électriques comme moyen de transport et l'utilisation d'emballages respectueux de l'environnement. Actuellement, la coopérative a atteint environ 60% des normes de production verte.

Cependant, la transformation verte de la coopérative est difficile car la plupart des membres sont âgés et ont des difficultés à accéder aux nouvelles technologies. Les coûts d’investissement initiaux élevés font grimper les prix des produits alors que les consommateurs nationaux sont toujours très sensibles aux prix.

Dans ce contexte, les experts économiques affirment qu’outre les efforts des entreprises, le rôle des agences de gestion est extrêmement important. Trân Thanh Tâm a suggéré que si les entreprises souhaitent se transformer efficacement vers le vert, l’État devrait d’abord disposer prochainement d’instructions détaillées sur la manière de déterminer et de calculer les émissions de carbone, tout en créant des outils pour aider les entreprises à préparer des rapports d’émissions conformes aux exigences internationales. En outre, les entreprises doivent également disposer de mécanismes pour encourager la conversion verte par le biais d’incitations fiscales, de financements, de prêts, etc.

Selon Trân Thanh Tâm, la création de centres de soutien technique et de formation sur les connaissances en matière de développement durable, de CBAM, d'ESG, etc. est également une exigence urgente, aidant les entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises, à réduire l'écart de conversion et à mieux accéder aux marchés de haut niveau pour élargir les marchés d'exportation.

Texte et photos : Truong Giang/CVN