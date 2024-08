Vietnam - Chine : patrouille conjointe dans le Nord du golfe du Tonkin

Les forces de garde-côtes du Vietnam et de la Chine ont mené jeudi 29 août leur troisième patrouille conjointe dans la partie Nord du golfe du Tonkin, couvrant les eaux au large de la ville de Mong Cai dans la province de Quang Ninh, au Nord-Est du Vietnam, ainsi que les villes de Dongxing et Fangchenggang dans la province chinoise du Guangxi.

>> Patrouille conjointe des garde-frontières vietnamiens et chinois



>> Achèvement d’une patrouille conjointe entre les Garde-côtes du Vietnam et de la Chine

>> Les Gardes côtières du Vietnam et de Chine patrouillent au Nord du golfe du Tonkin

>> Une patrouille conjointe des forces de l'ordre à la frontière Vietnam - Chine

Photo : VNA/CVN

La patrouille conjointe a parcouru une distance de 120 milles nautiques, du point 1 au point 9 le long de la ligne de délimitation dans le golfe du Tonkin. Cette zone est connue pour ses activités d'import-export animées et ses échanges de marchandises entre les deux pays, et est également un point chaud pour les activités illégales telles que la contrebande, la fraude commerciale, les franchissements illégaux de frontières et l'entrée maritime non autorisée.

Au cours de la patrouille, les garde-côtes vietnamiens ont activement diffusé des informations à des pêcheurs des dizaines de navires de pêche opérant dans les eaux frontalières, les exhortant à respecter les réglementations sur la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) afin de contribuer à lever l'avertissement de la Commission européenne concernant le "carton jaune" au Vietnam et de promouvoir le développement durable du secteur de la pêche du pays.

Auparavant, mercredi après-midi 28 août, les garde-côtes vietnamiens ont relâché des mérous juvéniles dans les eaux pour soutenir le développement des ressources marines dans la région.

Depuis 2024, des patrouilles conjointes dans les eaux frontalières sont menées chaque trimestre par les garde-côtes des deux pays pour maintenir régulièrement la sécurité et l'ordre et assurer le respect de la loi par leurs citoyens.

Cette activité conjointe est un point culminant de la coopération bilatérale en matière d'application de la loi maritime, contribuant à préserver et à développer le voisinage traditionnel et amical des deux parties.

VNA/CVN