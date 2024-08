La Fête nationale du Vietnam célébrée à Hô Chi Minh-Ville

Étaient présents à la cérémonie les autorités du Comité municipal du Parti, du Conseil populaire, du Comité populaire et du Comité du Front de la Patrie vietnamienne de Hô Chi Minh-Ville, des Consuls généraux, des représentants des agences consulaires, des organisations internationales, du Bureau économique et culturel, de l’Associations d'entreprises étrangères, des Organisations non gouvernementales étrangères à Hô Chi Minh-Ville.

Photo : VNA/CVN

S'exprimant lors de la cérémonie, Phan Van Mai, secrétaire adjoint du Comité municipal du Parti et président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, a souligné qu'il y a 79 ans, sous la direction du président Hô Chi Minh et du Parti communiste du Vietnam, tout le peuple vietnamien a mené un soulèvement général pour remporter l'indépendance nationale, fonder la République démocratique du Vietnam (la République socialiste du Vietnam d’aujourd’hui), ouvrant ainsi une nouvelle ère pour l'histoire de la nation vietnamienne.

Phan Van Mai a déclaré que, fiers d'être une ville portant le nom de l’Oncle Hô, le Comité municipal du Parti, l’administration et la population de Hô Chi Minh-Ville ont apporté de grandes contributions au succès global du Vietnam, tant au niveau du développement économique, culturel et la promotion de l’intégration internationale.

Au nom des autorités de la ville, Phan Van Mai a émis son appréciation pour les activités dynamiques et significatives en matière de affaires étrangères que des amis internationaux ont coordonnées ces derniers temps, apportant une contribution importante à la promotion de l'image de la ville pour attirer des ressources internationales au développement socio-économique, rehausser la position et le prestige internationale de la ville.

Il a espéré que les consuls généraux, les représentants en chef des organisations internationales, les bureaux économiques et culturels et les associations d'entreprises étrangères continueraient à être des ponts et des représentants typiques de bonne volonté, apportant de nombreuses contributions substantielles pour promouvoir de solides relations de coopération entre le Vietnam en général, Hô Chi Minh-Ville en particulier avec des amis et partenaires du monde entier.

Lors de la cérémonie, Josefine Wallat, consule générale d'Allemagne à Hô Chi Minh-Ville et cheffe de la délégation consulaire de la mégapole du Sud, s'est déclarée convaincue que Hô Chi Minh-Ville organiserait avec succès le Forum économique de Hô Chi Minh-Ville et le Dialogue d'amitié 2024 - deux événements extérieurs portant une marque particulière de la ville, contribuant à consolider et à resserrer les relations de solidarité et d'amitié entre la mégapole du Sud et ses villes de jumelage du monde entier.

Enfin, la diplomate allemande a affirmé que le corps consulaire à Hô Chi Minh-Ville souhaitait promouvoir la coopération et les échanges commerciaux avec le Vietnam, notamment Hô Chi Minh-Ville. La délégation consulaire à Hô Chi Minh-Ville est prête à contribuer au développement impressionnant de la ville non seulement en partageant ses connaissances professionnelles, mais également en menant des activités visant à promouvoir le commerce bilatéral, les échanges culturels et à promouvoir le dialogue de haut niveau, a-t-elle conclu.

VNA/CVN