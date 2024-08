La célébration de la Fête nationale à Hanoï

Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, et son épouse ont présidé le 29 août à Hanoï une cérémonie pour célébrer le 79 e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam (2 septembre).

>> La 79e Fête nationale du Vietnam célébrée en Chine

>> La 79e Fête nationale du Vietnam célébrée au Cambodge

>> Hanoï : diverses activités pour célébrer la Fête nationale

>> Des responsables lao félicitent le Vietnam à l'occasion de la Fête nationale

Photos : VNA/CVN

Étaient présents à l'événement des dirigeants anciens et actuels du Parti, de l'État, de l'Assemblée nationale et du gouvernement, ainsi que des responsables de ministères, d'agences, d'organisations sociopolitiques et de localités de Hanoï et des environs. Parmi les délégués internationaux figuraient le chef du corps diplomatique à Hanoï - l'ambassadeur de Palestine Saadi Salama, ainsi que des ambassadeurs étrangers, des chargés d'affaires et des représentants en chef d'organisations internationales dans la capitale.

Dans son discours, Tô Lâm a rappelé le moment historique du 2 septembre 1945, lorsque le Président Hô Chi Minh a prononcé la Déclaration d'indépendance sur la place Ba Dinh, marquant la naissance de la République démocratique du Vietnam, aujourd'hui la République socialiste du Vietnam.

Sous la direction du Parti au cours des 79 dernières années et inspiré par l'appel du Président Hô Chi Minh à l'indépendance, le peuple vietnamien tout entier s'est uni, avec une pure solidarité internationale, et a remporté victoire après victoire, libérant et réunifiant le pays, mettant en œuvre avec succès le processus de Renouveau et avançant fermement vers le socialisme.

Photos : VNA/CVN

Le dirigeant a souligné que d'un pays dévasté par la guerre, le Vietnam est devenu une destination d'investisseurs et de voyageurs internationaux, et d'une économie sous-développée à l'une des 40 premières économies mondiales, avec un volume d'échanges commerciaux se classant parmi les 20 premiers pays du monde. Le pays est désormais un acteur clé dans 16 accords de libre-échange (ALE) reliant 60 grandes économies régionales et mondiales. Autrefois isolé, le Vietnam a désormais établi des relations diplomatiques avec 193 pays et forgé des partenariats stratégiques et intégraux avec 30 nations, dont tous les membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU et les principales puissances mondiales, et a été membre actif de plus de 70 organisations mondiales et régionales.

Le Vietnam, qui a fait du bien-être et du bonheur de son peuple son objectif ultime, a été reconnu par l'ONU et les amis internationaux comme une réussite et un modèle de réduction de la pauvreté, a-t-il déclaré.

Tô Lâm a attribué ces grandes réalisations à l'esprit patriotique, à la grande unité nationale, à l'autonomie et au fort désir d'indépendance, de liberté et de bonheur du Parti, de l'État et du peuple vietnamiens, ajoutant qu'elles témoignent également de la bonne direction du Parti communiste du Vietnam, un Parti dédié au service du peuple, engagé sans faille et infiniment dans les intérêts de la nation et de ses citoyens.

Photo : VNA/CVN

En ce qui concerne l'avenir, il a souligné les efforts en cours pour accélérer les progrès et réaliser la Résolution du XIIIe Congrès national du Parti avec les principaux objectifs de développement à l'horizon 2030 - le 100e anniversaire du Parti - et à l'horizon 2045, la célébration du centenaire de la République socialiste du Vietnam, transformant le Vietnam en une nation prospère à revenu élevé où tous les citoyens jouissent d'une vie de haute qualité.

Le Parti, l'État et le peuple vietnamiens souhaitent un soutien continu et une coopération étroite avec les amis, les partenaires et les amoureux de la paix du monde entier, avec les diplomates, les dirigeants des organisations internationales et les investisseurs étrangers au Vietnam jouant un rôle de pont, a-t-il déclaré.

"Je crois fermement qu'ensemble, nous surmonterons tous les défis, saisirons les opportunités et œuvrerons à la construction d'un monde pacifique et durable, façonnant un ordre politique et économique international équitable basé sur les principes fondamentaux de la Charte des Nations unies et du droit international", a déclaré le dirigeant.

L'ambassadeur de Palestine au Vietnam, Saadi Salama, au nom des ambassadeurs, des chargés d'affaires et des dirigeants des organisations internationales à Hanoï, a félicité le Vietnam à cette occasion, soulignant que le moment sacré de la place Ba Dinh il y a 79 ans restera à jamais un jalon glorieux dont le peuple vietnamien se souviendra non seulement, mais aussi une source de grand encouragement pour les nations luttant pour la libération nationale et pour la justice dans le monde.

Il a salué la "diplomatie du bambou" du Vietnam symbolisant la flexibilité, la résilience et la cohérence dans la situation actuelle avec des incertitudes imprévisibles, et a noté que l'engagement inébranlable du Vietnam à régler les problèmes mondiaux sur la base des principes de l'État de droit, de l'humanité, de l'égalité et du respect mutuel a renforcé sa voix dans les forums mondiaux et régionaux.

Photo : VNA/CVN

Exprimant sa gratitude pour le soutien de l'État vietnamien et des agences concernées, en particulier du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Salama a réaffirmé son engagement à développer davantage l'amitié et la coopération multiforme entre le Vietnam et les pays et organisations internationales en favorisant des partenariats pacifiques et mutuellement bénéfiques pour un monde de paix, de liberté, d'égalité, de prospérité et de développement durable.

La cérémonie s'est terminée par un spectacle musical spécial comprenant des pièces musicales et des chansons de compositeurs renommés du Vietnam et du monde entier, honorant le Président Hô Chi Minh et la Révolution vietnamienne et mettant en valeur la riche culture et l'esprit du peuple vietnamien.

VNA/CVN