Le SG et président Tô Lâm travaille avec le Comité chargé des affaires du Parti du ministère des AE

Le secrétaire général du Parti et président Tô Lâm a eu une séance de travail, le 29 août à Hanoï, avec le Comité chargé des affaires du Parti du ministère des Affaires étrangères (AE) sur la mise en œuvre de la politique étrangère du XIII e Congrès national du Parti et le développement du secteur diplomatique.

Au nom des dirigeants du Parti et de l'État, Tô Lâm a félicité tous les fonctionnaires, employés et personnel diplomatiques à l'occasion du 79e anniversaire de la création du secteur diplomatique (28 août).

Le secrétaire général et président Tô Lâm a salué les réalisations importantes obtenus par des générations de dirigeants et de diplomates, contribuant aux grandes réalisations du pays. En particulier, la diplomatie a valorisé son rôle de pionnier dans la création et le maintien d'un environnement de paix, de stabilité, d'indépendance, de souveraineté et d'intégrité territoriale, créant ainsi les conditions les plus favorables à la construction et au développement du pays.

Les affaires étrangères ont constamment consolidé "leur position et leur force", élargissant les relations d'amitié et de coopération avec les pays voisins, les régions, les amis traditionnels, les partenariats stratégiques et les partenariats intégraux de 30 pays.

En se coordonnant étroitement et efficacement avec les forces de défense, de sécurité et autres forces diplomatiques, la diplomatie a contribué à protéger fermement la Patrie, contribuant activement à la paix, à la coopération et au développement dans la région et le monde.

Tô Lâm a exigé que dans les temps à venir, le travail des affaires étrangères soit proactif et détecte rapidement les opportunités et les défis, contribuant ainsi à la mise en œuvre réussie des objectifs stratégiques de 100 ans sous la direction du Parti ; renforce les contributions du Vietnam à la paix, à la coopération, au développement et au progrès de l'humanité.

En particulier, il est nécessaire de construire et de renforcer une diplomatie d'une nouvelle ère, dans laquelle l'objectif suprême est de maximiser les intérêts nationaux et ethniques et de participer de manière proactive à la résolution des problèmes mondiaux communs.

La diplomatie de la nouvelle ère se concentrera également sur la diplomatie économique, la diplomatie culturelle, la diplomatie environnementale, la diplomatie des droits de l'homme et l'information, combinant étroitement avec la défense et la sécurité nationales.

Le secrétaire général et président Tô Lâm a souligné que dans la nouvelle ère, la diplomatie vietnamienne devrait atteindre de nouveaux réalisations pour assumer de nouvelles responsabilités glorieuses, apportant d'importantes contributions à la cause de la construction et du développement du pays et de la protection de la Patrie.

