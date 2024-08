La 2e réunion du sous-comité du personnel pour le XIVe Congrès national du Parti

>> Le XIIIe Comité central du Parti travaille sur le personnel

>> Le 13e Comité central du Parti s’exprime sur le travail du personnel

Photo : VNA/CVN

Le membre du Politburo et Premier ministre Pham Minh Chinh, le membre du Politburo et président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân, le membre du Politburo et membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti Luong Cuong, le membre du Politburo, secrétaire du Comité central du Parti, président de la Commission de contrôle du Comité central du Parti Trân Câm Tu et d’autres responsables ont assisté à l’événement.

Ils ont discuté d’un projet de rapport sur l’examen du personnel du XIIIe Comité central du Parti et des orientations pour le travail du personnel du XIVe Comité central du Parti, d’un projet de proposition au Politburo sur l’examen du travail du personnel du XIIIe Comité central du Parti et l’élaboration des orientations pour celui du XIVe Comité central du Parti, et d’un projet de proposition au Politburo sur les orientations pour le travail du personnel du XIVe Comité central du Parti.

Le dirigeant Tô Lâm a souligné l’importance et le rôle du travail du personnel et de la préparation du personnel pour le XIVe Congrès national du Parti, ajoutant qu’ils doivent hériter de l’idéologie, ainsi que des orientations majeures et spécifiques du défunt secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong.

Photo : VNA/CVN

Le travail du personnel doit être effectué de manière diligente et prudente, en assurant la solidarité et l’unité au sein du Parti, et le maintien du rôle de leadership du Parti, a-t-il déclaré, soulignant que les membres du Comité central du Parti doivent avoir une capacité et un prestige adéquats parmi le peuple et au sein du Parti.

En même temps, la préparation du personnel doit assurer la direction directe, complète, régulière, étroite et démocratique du Comité central du Parti, du Politburo, du Secrétariat et des comités et organisations du Parti, ainsi que mettre les intérêts du Parti, de la nation et du peuple au premier plan.

VNA/CVN