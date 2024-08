Le Vietnam et la Thaïlande renforcent le développement de leur réseau commercial

La 2 e conférence "Meet Thailand" s’est déroulée les 28 et 29 août dans la province septentrionale de Lào Cai pour célébrer le 48 e anniversaire des relations diplomatiques (1976-2024) Vietnam - Thaïlande et les 11 ans de partenariat stratégique bilatéral (2013-2024).

L’événement, organisé par le Comité populaire de la province de Lào Cai en partenariat avec le ministère des Affaires étrangères et l’ambassade de Thaïlande au Vietnam, a réuni des acteurs clés pour approfondir la coopération bilatérale.

La conférence visait à renforcer la stratégie des "Trois connexions" qui a été approuvée par les hauts dirigeants des deux pays.

Photo : Baolaocai/CVN

La stratégie comprend l’intégration des chaînes d’approvisionnement dans les industries de soutien, la collaboration entre les petites et moyennes entreprises (PME) et les communautés locales et l’alignement des objectifs de développement durable, en fusionnant l’économie bio-circulaire-verte (BCG) de la Thaïlande avec les initiatives vertes du Vietnam.

L’événement a attiré des représentants de 14 provinces et associations d’entreprises des régions montagneuses et du centre du nord du Vietnam, servant de plate-forme essentielle pour explorer les opportunités d’investissement.

Nguyên Nhu Hiêu, directeur général du département des affaires étrangères du ministère des Affaires étrangères, a souligné le rôle de la Thaïlande en tant que premier partenaire commercial du Vietnam au sein de l’ASEAN et investisseur étranger de premier plan, avec des échanges bilatéraux dépassant les 20 milliards de dollars en 2022. Il s’est dit confiant que les deux pays atteindront bientôt un objectif commercial de 25 milliards de dollars, le Nord du Vietnam étant une priorité pour les investissements thaïlandais.

L’ambassadeur Urawadee Sriphiromya a noté l’intérêt croissant des entreprises thaïlandaises pour le Vietnam, en particulier dans des secteurs tels que la vente au détail, l’énergie, l’agriculture et le tourisme.

L’événement comprenait également des expositions, des séances de réseautage d’affaires et des discussions sur des sujets clés comme la connectivité économique et le tourisme durable, le tout visant à renforcer les liens commerciaux bilatéraux entre le Vietnam et la Thaïlande.

VNA/CVN