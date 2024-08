La Commission centrale du contrôle du Parti

Des avertissements aux autorités des provinces de Bac Giang et Lai Châu

La Commission centrale du contrôle du Parti a convoqué sa 46 e réunion à Hanoï les 28 et 29 août sous la présidence de Trân Câm Tu, membre du Politburo et chef de la Commission.

Photo : VNA/CVN

La Commission a conclu que le Comité permanent du Comité provincial du Parti de la province de Bac Giang (Nord) avait violé les principes du centralisme démocratique et les règlements de travail, fait preuve d'un manque de responsabilité, relâché la direction et la supervision, ce qui a conduit la délégation du Parti du Conseil populaire provincial, le Comité chargé des affaires du Parti du Comité populaire provincial et de nombreuses organisations et individus à enfreindre les règlements du Parti et les lois de l'État dans plusieurs projets d'investissement menés par le groupe Thuân An.

Plusieurs dirigeants provinciaux ont également fait preuve d'une dégradation de la pensée politique, de la moralité et du mode de vie, en violant la loi anti-corruption et les règlements sur ce que les membres du Parti ne doivent pas faire, et en ne s'acquittant pas de leur responsabilité de donner le bon exemple.

Les violations susmentionnées ont entraîné de graves conséquences, posant des risques importants de pertes financières et de dommages aux biens de l'État, provoquant une opinion publique négative et portant atteinte à la réputation de l'organisation et des autorités locales du Parti, au point que des mesures disciplinaires doivent être prises.

En réponse, la commission a adressé des avertissements au Comité chargé des affaires du Parti du Comité populaire provincial pour le mandat 2021-2026, ainsi qu'au secrétaire adjoint du Comité provincial du Parti et président du Comité populaire provincial Lê Anh Duong ; à la secrétaire adjointe permanente du Comité provincial du Parti, secrétaire de la délégation du Parti et présidente du Comité provincial du Parti Lê Thi Thu Hông ; au membre du bureau permanent du Comité provincial du Parti, membre du Comité chargé des affaires du Parti et vice-président du Comité populaire provincial Lê Ô Pich.

La commission a adressé un blâme au Comité des affaires civiles du Parti du Comité populaire provincial pour le mandat 2016-2021, à la délégation du Parti du Conseil populaire provincial pour le mandat 2021-2026 et à un certain nombre de fonctionnaires anciens et en exercice.

La commission a suggéré aux autorités compétentes d'envisager des mesures disciplinaires contre le Comité permanent du Comité provincial du Parti pour le mandat 2020-2025.

Lors de cette réunion, la Commission centrale du contrôle du Parti a également décidé d'adresser un avertissement à titre de mesure disciplinaire contre le Comité permanent du Comité du Parti de la ville de Lai Châu, province de Lai Châu (Nord), pour le mandat 2015-2020, ainsi qu'à un certain nombre d'anciens et actuels responsables clés de la ville pour n'avoir pas détecté des violations des règlements du Parti et des lois de l'État liées à la gestion et à l'utilisation des terres, ainsi qu'à des projets de développement urbain sur une période prolongée, entraînant de graves conséquences.

Elle a également examiné des propositions de mesures disciplinaires contre plusieurs membres du Parti pour des violations dans les organisations du Parti de la province de Hoa Binh (Nord) et de Hô Chi Minh-Ville.

VNA/CVN