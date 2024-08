Le Vietnam et l'Espagne renforcent leur coopération dans la formation des cadres

Photo : VNA/CVN

Nguyên Xuân Thang, qui est également président du Conseil théorique central, a souligné que le Vietnam valorise son partenariat stratégique avec l'Espagne et souhaite élever cette relation à un nouveau niveau, à la mesure de leur potentiel de coopération.

En souhaitant la bienvenue à la diplomate à l'HCMA au cours des premiers mois de son mandat, Nguyên Xuân Thang a souligné le rôle de l'académie en tant que centre national de formation des dirigeants et des cadres de haut et moyen niveau du Parti et de l'État. Il a exprimé son espoir que l’Espagne continue de s’engager dans une coopération intégrale avec le Vietnam dans divers secteurs, notamment l’enseignement de l’espagnol, l’éducation et la formation, la recherche scientifique, la consultation politique et le tourisme.

Le responsable a appelé l’ambassade d’Espagne à faciliter les liens de l’académie avec des partenaires appropriés en fonction de ses fonctions, notamment dans la formation et le développement des cadres de direction de niveau moyen et supérieur. Il a également proposé d’organiser des forums Vietnam - Espagne pour discuter du potentiel et des avantages des deux parties dans divers domaines.

De son côté, Carmen Cano de Lasala a affirmé que pendant son mandat, elle s’efforcera de renforcer les relations globales entre les deux pays, ainsi qu’entre l’académie et ses partenaires espagnols.

VNA/CVN