La Résolution N°79 propulse les entreprises d’État vers l’international

La Résolution N°79 fixe un cap ambitieux : d’ici 2030, une cinquantaine d’entreprises publiques devront figurer parmi les 500 plus grandes d’Asie du Sud Est, et entre une et trois dans le Top 500 mondial. Un défi majeur à relever dès maintenant.

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L’État mise sur ses géants

Le 6 janvier 2026, le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a signé la promulgation de la Résolution N°79 du Politburo sur le développement de l’économie d’État. Ce texte fixe pour objectif qu’à l’horizon 2030, une cinquantaine de sociétés publiques figureront parmi les 500 plus grandes d’Asie du Sud Est, et qu’entre une et trois rejoindront le classement 500 mondial. Il vise aussi à bâtir de puissants conglomérats étatiques, dotés de technologies avancées et d’une compétitivité internationale, capables de jouer un rôle moteur et d’entraîner les acteurs nationaux dans les chaînes de production et d’approvisionnement mondiales.

Cette ambition élevée exige des efforts considérables de la part de l’État et de ses entreprises. Toutefois, afin d’atteindre cet objectif, il convient d’abord d’identifier avec précision les domaines stratégiques et les acteurs prioritaires.

Les secteurs retenus doivent constituer de véritables artères de l’économie, revêtir un caractère stratégique pour la croissance et garantir la sécurité nationale ainsi que la sûreté économique, tout en correspondant à des domaines où le privé ne souhaite pas s’engager ou ne dispose pas encore des capacités suffisantes pour intervenir efficacement. Dans ces secteurs, les entreprises publiques sont appelées à ouvrir la voie, établir des bases initiales et orienter la chaîne industrielle, contribuant ainsi à la formation d’industries fondamentales compétitives.

Photo : VNA/CVN

Les entreprises vietnamiennes susceptibles d’intégrer le classement des plus grandes d’Asie du Sud Est et du monde doivent opérer dans des secteurs clés, afficher une taille critique et une efficacité éprouvée, mais surtout maîtriser les technologies essentielles à leur expansion. Elles doivent orienter leur branche, contrôler la chaîne de valeur et, surtout, jouer un rôle de catalyseur : un capital d’amorçage capable de stimuler et de mobiliser l’ensemble des ressources d’investissement de la société.

Une fois les secteurs stratégiques et les entreprises publiques pivots identifiés pour être accompagnés vers une éventuelle intégration au classement régional et international, il devient nécessaire que les organes compétents ainsi que les sociétés concernées adaptent leur approche en matière de gouvernance, de placement de capitaux et de vision de croissance dans la nouvelle période, en adéquation avec les exigences du fonctionnement de l’économie de marché liées aux objectifs cibles nationaux.

Parachever d'urgence le cadre institutionnel

Il ne reste que près de cinq années pour atteindre l’objectif consistant à faire entrer 50 entreprises publiques dans le groupe des 500 plus grandes d’Asie du Sud-Est et une à trois dans le Top 500 mondial. Ce délai est court, voire très pressant pour accomplir cette ambition. Le cadre institutionnel doit donc créer des conditions extrêmement favorables afin que ces entités disposent d’une compétitivité réelle.

L’État doit parfaire son cadre institutionnel afin que les entreprises publiques osent penser grand, agir, innover et assumer leurs responsabilités. La confiance doit être accordée aux structures piliers, véritables colonnes vertébrales des secteurs stratégiques, en leur confiant des missions majeures. Ce n’est qu’avec des ressources suffisantes qu’elles pourront accélérer, prendre en charge un volume considérable de tâches et s’affirmer sur la scène internationale.

Photo : VNA/CVN

Ce qui importe désormais, c’est de concrétiser rapidement, dès cette année, les missions et mesures prévues par la Résolution N°79. Cela exige l’implication des ministères et des secteurs concernés, le rôle actif de l’Assemblée nationale dans la révision des lois, ainsi que l’action du gouvernement pour édicter les mécanismes et politiques nécessaires. L’objectif est clair : que la Résolution ne reste pas une orientation théorique, mais se traduise par des actions résolues et déterminées.

Entreprises publiques, leviers de croissance

L’objectif de voir des entreprises publiques vietnamiennes figurer parmi les 500 plus grandes d’Asie du Sud-Est et du monde est ambitieux, mais réalisable. Il convient de comprendre que cette orientation ne vise pas un simple classement, mais cherche à créer une pression en faveur des réformes, de l’innovation et de la concentration des ressources afin de constituer plusieurs conglomérations publiques puissantes, dotées d’une compétitivité régionale et internationale. La question essentielle réside donc dans la qualité de la gouvernance, l’efficacité de l’utilisation des capitaux, la capacité d’innovation ainsi que l’aptitude à l’intégration mondiale. Lorsque la Résolution N°79 sera institutionnalisée et appliquée avec rigueur, notamment à travers l’adoption des normes d’administration de l’Organisation de coopération et de développement économiques), cette ambition pourra pleinement être atteinte.

La période 2026-2030 comporte de nombreux objectifs majeurs à accomplir : une croissance annuelle moyenne à deux chiffres, l’accession au statut de pays en développement doté d’une industrie moderne et d’un revenu intermédiaire de la tranche supérieure, ainsi que la concrétisation des Résolutions “piliers” : N°57 (science et numérique), N°59 (intégration interna-tionale), N°66 (réforme institutionnelle), N°68 (secteur privé) et N°79 (secteur public et entreprises d’État), en plus d’autres importantes.

Cette étape constitue la base pour réaliser l’aspiration de devenir un pays à revenu élevé en 2045. Si la phase préparatoire ne parvient pas à opérer une percée décisive, les ambitions plus élevées risquent d’être compromises, entraînant un report continu des objectifs d’une période à l’autre. D’où la nécessité d’une volonté politique forte, d’un esprit audacieux et entreprenant, de l’élaboration d’institutions et de politiques adaptées, ainsi que de l’unité et de la détermination de l’ensemble du système politique et des entreprises, afin que le Vietnam renforce son autonomie économique et s’affirme dans cette nouvelle ère.

Quế Ánh/CVN