La Résolution N°57 saluée par des scientifiques vietnamiens et britanniques

Lors de la conférence sur la technologie quantique et numérique qui s’est tenue récemment à l’Université Middlesex de Londres, des scientifiques vietnamiens et britanniques ont partagé avec l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) au Royaume-Uni des évaluations positives sur la voie de développement scientifique et technologique du pays.

>> La résolution qui incite la diaspora au développement scientifique et technologique

>> Pour un essor scientifique et technologique prodigieux

>> La Résolution n°57 donne un coup de pouce aux entreprises technologiques

Photo : VNA/CVN

En évaluant l’importance de la Résolution N°57-NQ/TW du Politburo en date du 22 décembre 2024 sur les percées dans le développement scientifique et technologique, l’innovation et la transformation numérique, dans la période de développement actuelle, les scientifiques conviennent tous qu’investir dans la science et la technologie est la bonne direction pour créer une dynamique de développement révolutionnaire pour le pays.

Le Dr Tô Duc, ingénieur en chef de l’architecture système de Rakuten Symphony UK, a déclaré que la Résolution 57 représente la vision du Parti et de l’État sur le développement scientifique et la transformation numérique, est un document stratégique et joue un rôle important dans le développement du pays dans les décennies à venir.

La Résolution 57 constitue une avancée majeure, avec l’engagement à attirer et à utiliser efficacement toutes les ressources d’investissement pour la science, le développement technologique, l’innovation et la transformation numérique nationale, en particulier en fixant des objectifs et des actions spécifiques pour le développement technologique et la transformation numérique.

Le Prof associé-Dr Trân Gia Khanh, de l’Institut de technologie de Tokyo, au Japon, a affirmé qu’investir dans la science, en particulier dans la transformation numérique, est la bonne direction, estimant que la transformation numérique combinée à l’intelligence artificielle (IA) constituerait une grande force motrice pour le développement économique.

Balbir Barn, directeur de la Faculté des sciences et de la technologie de l’Université Middlesex, a souligné qu’il est clair que le Vietnam est dans une très bonne position pour prendre la tête du développement technologique et du progrès scientifique, créant ainsi une dynamique de croissance.

Concernant les domaines dont le Vietnam peut prioriser le développement, les scientifiques ont souligné l’importance d’identifier quelques domaines de force et de concentrer les ressources sur le développement, au lieu d’investir de manière dispersée, tout en assurant la commercialisation de la recherche scientifique.

Le Dr Vo Công Duân, directeur de la technologie chez Quantum Science Ltd., recommande qu’avec des ressources limitées, le Vietnam se concentre sur des domaines clés de force tels que l’agriculture, la technologie du génie génétique et les technologies au service de l’agriculture, ou la technologie biomédicale, au lieu d’investir à grande échelle, de manière inefficace et gaspilleuse.

Le Dr Tô Duc a souligné la tendance des entreprises multinationales à mener des activités scientifiques et de recherche, car les entreprises multinationales ont la capacité de mobiliser des ressources intellectuelles de différents pays, affirmant qu’il s’agit d’une expérience à laquelle les entreprises vietnamiennes peuvent se référer.

En discutant de la manière dont les scientifiques vietnamiens à l’étranger peuvent contribuer au développement du pays, le Dr Tô Duc a déclaré qu’il était nécessaire d’organiser une carte de réseau d’experts clés dans différents domaines à travers le monde plutôt que dans chaque pays.

VNA/CVN