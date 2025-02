La résolution qui incite la diaspora au développement scientifique et technologique

La résolution N°57-NQ/TW du Politburo sur les percées dans le développement scientifique et technologique, l’innovation et la transformation numérique nationale me rend très enthousiaste, a partagé le D r. Nguyên Duy Lan, un Vietnamien résidant aux États-Unis.

Il s’agit non seulement d’une étape importante, mais aussi d’une forte affirmation de la détermination du pays à entrer dans l’ère de l’innovation, de la science et de la technologie et de la transformation numérique, a indiqué Dr. Nguyên Duy Lân.

Selon la résolution du 22 décembre 2024, le Vietnam devrait figurer parmi les trois premiers pays d’Asie du Sud-Est, les 50 premiers pays du monde pour la compétitivité numérique et l’indice de développement de l’e-gouvernement. Le pays vise également à figurer parmi les trois premiers pays d’Asie du Sud-Est pour la recherche et le développement en intelligence artificielle et devrait compter au moins cinq entreprises de technologie numérique à égal des pays avancés.

La résolution N°57-NQ/TW joue un rôle important, non seulement en créant un consensus et un enthousiasme non seulement au niveau national, mais aussi en se propageant à la communauté vietnamienne à travers le monde. Il s’agit d’une étape nécessaire pour orienter la stratégie, mobiliser les ressources et construire une base solide pour le développement du pays.

Selon le Dr. Nguyên Duy Lân, ce changement radical n’est pas seulement une opportunité, mais aussi une invitation pour chaque Vietnamien à s’unir pour réaliser l’objectif de faire du Vietnam un pionnier de l’innovation.

En tant qu’expert dans le domaine de la technologie, il a proposé quatre directions importantes sur lesquelles le Vietnam devrait concentrer afin de réaliser des percées scientifiques et technologiques.

La première est le développement humain. L’humain reste le facteur le plus important dans la science et la technologie. Nous devons former des ressources humaines de qualité, répondant aux normes internationales de compétences et de connaissances professionnelles. L’anglais est notamment un élément essentiel, car la plupart des documents scientifiques et technologiques sont en anglais. En outre, des politiques devraient être mises en place pour attirer les talents, en particulier les jeunes Vietnamiens vivant à l’étranger, en créant un environnement de travail favorable et des avantages attractifs, tels que la réduction de l’impôt sur le revenu des personnes physiques ou l’augmentation des salaires.

Deuxièmement, il y a la politique de soutien. La politique est la piste de "décollage" des entreprises, des startups et des centres de recherche. Nous devons supprimer les obstacles, tels que les impôts élevés ou les procédures administratives compliquées. Par exemple, la Malaisie offre une exonération fiscale de dix ans aux entreprises technologiques. De telles politiques contribueraient à favoriser une plus grande croissance.

Outre la réduction des impôts, nous devons supprimer les barrières institutionnelles et créer un environnement favorable au développement des entreprises et des centres de recherche. Dans le même temps, il est nécessaire d’orienter le développement des domaines technologiques stratégiques pour créer une position compétitive à l’échelle mondiale.

Troisièmement, l’investissement stratégique. Le gouvernement doit investir dans les domaines scientifiques et technologiques à fort potentiel, comme les États-Unis l’ont fait avec Internet ou les énergies propres. Les bons investissements créeront des technologies révolutionnaires et des entreprises leaders, comme Tesla dans le secteur des véhicules électriques.

Quatrièmement, il faut une direction et une méthode. Nous devons mener des recherches et des études pour déterminer des orientations de développement spécifiques, en nous concentrant ainsi sur des investissements massifs dans les domaines à fort potentiel. L’objectif est de créer des monopoles, comme Google avec les moteurs de recherche ou Apple avec les smartphones.

Actuellement, de nombreux jeunes vietnamiens vivant à l’étranger travaillent dans de grandes entreprises technologiques du monde entier, mais le Vietnam n’offre pas suffisamment de conditions pour les attirer, a-t-il estimé.

Afin de connecter les forces du peuple vietnamien à l’étranger et au pays pour créer des réalisations transformatrices dans les domaines de la science et de la technologie, nous devons prendre de politiques créatives, comme autoriser le travail à distance ou créer des conditions pour que les gens puissent rentrer chez eux pour travailler pendant de courtes périodes, par exemple trois mois en été ou pendant les vacances du Têt, afin qu’ils puissent contribuer au pays, a-t-il déclaré.

Titulaire de 8 brevets internationaux dans le domaine de la sécurité et est membre du Microsoft Crypto Board, le Dr. Nguyên Duy Lân a travaillé neuf ans chez Microsoft Research où il a développé des projets de sécurité pour plus de 20 produits Microsoft. Il a cofondé Veramine, spécialisée dans le développement de produits de cybersécurité haut de gamme. Son entreprise a signé des contrats de plusieurs millions de dollars avec différentes agences, telles que les départements américains de la défense, de la sécurité intérieure, la force aérienne des États-Unis et la banque australienne ANZ.

Au Vietnam, Veramine a fourni des produits de cybersécurité gratuits et organisé des cours de formation en ressources humaines de haute qualité pour de grandes agences, des entreprises et des banques.

