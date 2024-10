Ouverture de l'événement Techconnect et Innovation Vietnam 2024 à Hanoï

Le ministère des Sciences et des Technologies en coordination avec le Comité populaire de Hanoï a inauguré dans l'après-midi du 30 septembre, à Hanoï, l'événement "Connecter les technologies et l'innovation au Vietnam en 2024" (Techconnect et Innovation Vietnam 2024) sur le thème "Promouvoir l'innovation - moteur du développement socio-économique rapide et durable".

Photo : VNA/CVN

L'événement national de deux jours devrait attirer 2.500 à 3.000 participants directs et 7.000 à 10.000 autres participants en ligne provenant de ministères, secteurs, localités, entreprises, instituts de recherche, universités et organisations du Vietnam et d'autres pays.

Dans son discours d'ouverture, le ministre des Sciences et Technologies, Huynh Thành Dat, a souligné que la science, la technologie et l'innovation jouent un rôle important dans le développement socio-économique national. Dans des secteurs aussi cruciaux que l'agriculture, la construction, la santé, l'éducation et l'industrie, elles sont non seulement le principal moteur de l'amélioration de la productivité ou de la croissance durable, mais contribuent également à créer de nouveaux modèles commerciaux et à renforcer la compétitivité des entreprises et du pays sur la scène internationale.

Photo : VNA/CVN

Pour sa part, l’ambassadeur Julien Guerrier, chef de la délégation de l’UE au Vietnam, a exprimé sa conviction quant à l’énorme potentiel d’une coopération plus étroite entre l’UE et le Vietnam, notamment dans des domaines tels que les technologies vertes, l’innovation numérique et l’agriculture durable.

Il a ajouté que l’UE et ses membres s’engagent à continuer d’aider les citoyens, les entreprises et les chercheurs vietnamiens à appliquer les dernières technologies pour stimuler la croissance économique tout en garantissant la durabilité environnementale et l’équité sociale.

À cette occasion, l'Agence du développement technologique et de l'innovation du ministère vietnamien des Sciences et des Technologies a signé un protocole d'accord sur la coopération en matière de transfert de technologie et d'innovation avec le Centre pour le développement technologique industriel (Centre for the Development of Industrial Technology-CDTI) de l’Espagne et le Bureau de fabrication intelligente de la République de Corée (KOSMO).

