Le Vietnam remporte le premier prix du concours Tech4Good de Huawei

L’équipe vietnamienne a remporté le premier prix du concours Asia Pacific Seeds for the Future Tech4Good organisé par le groupe Huawei à Shenzen, en Chine, avec son projet SkyNet qui aide à la recherche des victimes des inondations. Grâce à ce résultat, elle accèdera au concours mondial Tech4Good l’année prochaine.

Photo : VNA/CVN

L’équipe vietnamienne comprend six étudiants de quatre grandes universités du Vietnam, dont Mai Thi Phuong, Nguyên Thi Thu Trang et Dinh Hoàng Anh de l’Institut de technologie des postes et des télécommunications ; Pham Quynh Trang de l’Université Vin ; Cao Sy Duong de l’Université des sciences et des technologies de Hanoï et Trân Dang Nam de l’Université des transports de Hô Chi Minh-Ville.

Lors de la compétition, l’équipe vietnamienne a concouru avec 24 équipes de 24 autres pays de la région. Après deux tours consécutifs, l’équipe vietnamienne a remporté le premier prix avec le projet SkyNet, conçu dans le contexte du super typhon Yagi qui vient de causer des dommages économiques de 2 milliards d'USD au Vietnam. L’équipe cambodgienne a également remporté un premier prix.

Le projet a été développé sur la base de l’application de drones, de radars à synthèse d’ouverture (SAR) et de technologies d’IA pour soutenir la recherche et le sauvetage des victimes dans les zones inondées de manière plus rapide et plus intelligente. Le coût du projet a également été optimisé pour apporter des avantages économiques et divers scénarios d’application lors de sa commercialisation sur le marché.

Tech4Good est un concours de projets d’entrepreneuriat organisé par Huawei dans le but de sensibiliser les étudiants aux défis locaux du développement durable, ainsi que de saisir les dernières tendances numériques, développant ainsi des solutions techniquement et commercialement réalisables pour résoudre les problèmes sociaux.

VNA/CVN