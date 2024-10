Le Vietnam se tourne vers la technologie nucléaire pour propulser son développement

Le Vietnam envisage d'exploiter la puissance de la technologie nucléaire pour développer les secteurs de la santé, de l'industrie et de l'agriculture dans un contexte d'exigences de plus en plus strictes de la part des consommateurs locaux et des marchés à l'exportation.

Le pays développe le projet de centre de recherche sur les sciences et technologies nucléaires dans la ville de Long Khanh, province méridionale de Dông Nai, qui comprend la construction d’un réacteur nucléaire de 10 MW sur une superficie de 100 ha, dans le cadre d’un accord intergouvernemental entre le Vietnam et la Russie signé en 2011. Le gouvernement a donné son accord de principe au projet en 2018.

Le réacteur se concentrera sur la science de l’irradiation, la science biologique et les radio-isotopes, pour n’en citer que quelques-uns. En particulier, il produira des produits radiopharmaceutiques pour le traitement et le diagnostic du cancer, une tâche essentielle étant donné que le Vietnam connaît environ 180.000 nouveaux cas de cancer par an, avec un taux de réussite du traitement national d’environ 40%, contre 70% à l’échelle mondiale.

Produits radiopharmaceutiques

Selon Trân Chi Thành, directeur de l’Institut vietnamien de l’énergie atomique (VAEI) du ministère des Sciences et des Technologies, le réacteur nucléaire de Dà Lat, dans la province de Lâm Dông (hauts plateaux du Centre), crée actuellement dix types de produits radiopharmaceutiques, tandis que celui de Dông Nai pourrait multiplier sa capacité par cinq à sept.

L’analyse et l’évaluation de la sécurité seront effectuées début 2025, tandis que la construction du réacteur devrait commencer en 2027-2028, une fois le rapport de faisabilité et les dossiers pertinents approuvés par les autorités.

Trân Chi Thành a déclaré que l’institut mettrait en place des groupes d’experts spécialisés dans la physique des réacteurs, la conception horizontale, la production de radio-isotopes sur le réacteur, la recherche sur les matériaux, l’irradiation du silicium pour les applications de semi-conducteurs, l’analyse d’activation et la sécurité nucléaire.

Améliorer l'agriculture et la sécurité alimentaire

Les experts de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) ont déclaré que l’utilisation d’isotopes ou de techniques d’irradiation dans l’agriculture permettait de lutter contre les ravageurs et les maladies, d’accroître la production agricole, de protéger les ressources en terres et en eau et d’assurer la sécurité alimentaire.

Le développement de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques, lié au développement socio-économique, est un point de vue constant du Parti et de l’État. L’énergie nucléaire est désormais largement et efficacement appliquée dans des domaines tels que la médecine, l’agriculture et l’import-export. Par conséquent, faire progresser la recherche et l’application dans le domaine de la science et de la technologie nucléaires est une étape essentielle vers un développement socio-économique rapide et durable.

