La réorganisation territoriale du Vietnam vue par ses ressortissants en Suisse

La communauté vietnamienne de Suisse suit de près l’évolution de la situation dans son pays, espérant que les réformes en cours mèneront à un avenir plus fort et plus durable.

Dans une lettre ouverte adressée au Comité d’État chargé des Vietnamiens résidant à l’étranger, Ngoc Dung Moser Nguyên, secrétaire générale de l’Association Suisse - Vietnam (ASV), a écrit qu’alors que le pays entre dans une nouvelle ère - celle de l’essor, de l’intégration et du développement vigoureux de la nation - la communauté vietnamienne d’outre-mer accueille cette transition capitale avec une profonde confiance, gratitude et une immense fierté pour sa patrie.

Elle a déclaré que la communauté est convaincue qu’il s’agit d’un nouveau chapitre de l’histoire de la nation, marqué par une vision plus large et une conscience plus profonde. "Chaque recoin de la patrie fait partie de notre nation commune, et où que nous vivions, le cœur des Vietnamiens se tourne toujours vers la patrie avec amour et responsabilité", a-t-elle déclaré.

Ly Pham, membre de l’ASV, a fait écho à ces sentiments, exprimant de fortes attentes quant à la volonté actuelle du Vietnam de "redessiner la carte administrative nationale", une expression récemment utilisée par le secrétaire général du Parti, Tô Lâm.

S’adressant à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) en Suisse, elle a salué la décision stratégique du gouvernement de rationaliser l’appareil d’État et de fusionner les unités administratives au sein d’un système d’administration locale à deux niveaux, la qualifiant d’audacieuse et de nécessaire.

Elle s’est dit impressionnée par l’expression "redessiner la carte administrative nationale", estimant qu’elle n’est pas seulement poétique, mais reflète la vision ambitieuse du Vietnam et la détermination de ses dirigeants à remodeler le paysage du développement du pays. Du point de vue d’une entrepreneure étrangère opérant au Vietnam et souhaitant y investir à long terme, cette initiative marque une étape majeure vers la libération du plein potentiel du pays à l’ère moderne, a-t-elle déclaré.

Avantages stratégiques

Ly Pham a souligné que la consolidation des unités administratives présente plusieurs avantages stratégiques. Premièrement, elle crée un système administratif plus léger et plus efficace, réduisant ainsi la charge financière de l’État. La rationalisation des opérations - du personnel aux installations en passant par les coûts récurrents - permet de réaffecter les ressources aux infrastructures, au développement économique, à la santé, à l’éducation et à la protection sociale. Celles-ci, a-t-elle souligné, constituent les pierres angulaires d’un climat des investissements stable et attractif, et constituent une avancée concrète vers la modernisation de l’administration publique, en phase avec les tendances mondiales.

Deuxièmement, elle a souligné que la réforme est sur le point d’améliorer la gouvernance et l’exécution des politiques. Un périmètre de gestion élargi, combiné à une capacité organisationnelle renforcée, permettra une planification à long terme plus cohérente et une meilleure utilisation des atouts régionaux. Les entités administratives nouvellement fusionnées seront mieux positionnées pour restructurer les services publics et les systèmes d’infrastructures, bénéficiant ainsi d’avantages d’échelle tout en réduisant les inefficacités et les chevauchements de directives.

En tant que directrice du développement des marchés de l’entreprise technologique zurichoise JANZZ.Technology, Ly Pham a également souligné le potentiel économique de la réforme. Elle s’est dit convaincue que la nouvelle politique renforcera la connectivité régionale et stimulera la croissance économique locale. En fusionnant des zones présentant des similitudes géographiques, culturelles et économiques, la réforme favorisera la création de pôles économiques et administratifs plus vastes et plus compétitifs, mieux équipés pour attirer des investissements de qualité.

Cela est crucial, a-t-elle souligné, pour réduire la fragmentation des ressources, améliorer les infrastructures de connectivité, développer les marchés et optimiser l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement. À terme, cela renforcera la compétitivité globale de l’économie vietnamienne.

