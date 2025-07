Hanoï maintient la gestion des structures culturelles après la réorganisation administrative à deux niveaux

Photo : VNA/CVN

Selon Bach Liên Huong, directrice du Service de la culture et des sports de Hanoï, la ville gère actuellement 6.548 sites patrimoniaux, dont 22 classés au titre de patrimoine national spécial et 1.164 au niveau national.

Elle précise que, dans des districts tels que Nam Tu Liêm, Ba Vi ou My Duc, la réorganisation des communes s’effectue conformément au calendrier établi et dans un esprit de coordination. La continuité de la gestion des équipements culturels et sportifs locaux est assurée, évitant ainsi toute perturbation des activités communautaires.

Après la réorganisation, les autorités locales continueront de gérer directement huit comités de gestion des sites patrimoniaux situés sur leur territoire. Parallèlement, les centres culturels, centres sportifs et stations radio-télévision seront regroupés sous une entité publique communale unique, responsable des services essentiels.

Les autorités locales doivent finaliser le transfert des dossiers, biens et fonds entre les anciennes et les nouvelles entités conformément aux réglementations en vigueur. Il est recommandé de réutiliser les infrastructures des anciens sièges communaux afin d’éviter les pertes, les doublons d’investissements et les retards dans les activités administratives.

Les localités appliquent de manière rigoureuse les consignes du Service des finances en matière de gestion budgétaire durant la réorganisation, tout en garantissant la transparence, la conformité juridique, et l’absence de gaspillage ou de corruption. Elles accélèrent également la transformation numérique, renforcent les infrastructures informatiques et respectent les procédures en vigueur pour tout achat d’équipement relevant du plan d’approvisionnement centralisé.

Actuellement, dans des localités telles que Nam Tu Liêm, Ba Vi et My Duc, où plusieurs nouvelles communes ont été créées, l’organisation interne, la répartition du personnel et la préparation matérielle sont globalement achevées, prêtes pour l’entrée en fonction officielle à partir du 1er juillet.

Phuong Thao/CVN