La réorganisation des collectivités locales ne doit pas affecter d'autres tâches essentielles

Photo : Duong Giang/VNA/CVN

Le rapport présenté lors de cette conférence a mis en lumière des résultats impressionnants concernant le programme national d’éradication des logements insalubres. Sur un objectif global, près de 263.000 logements ont été supprimés, dont 225.000 sont déjà achevés.

Environ 38.000 sont encore en construction, ce qui représente plus de 90% de l'objectif total. Un effort particulièrement notable a été salué : trente-huit provinces et villes ont déjà atteint intégralement leur objectif en la matière.

Concernant les infrastructures de transport, 19 projets majeurs ont été mis en service, portant la longueur du réseau autoroutier national de 1.327 km à 2.268 km. Parmi les réalisations notables figure la mise en service du terminal 3 de l’aéroport international de Tân Son Nhât. Par ailleurs, 52 projets sont actuellement en cours, dont la majorité respecte les calendriers prévus.

En matière de décaissement des investissements publics, près de 264.800 milliards de dôngs (soit 10,13 milliards de dollars) ont été exécutés au premier semestre 2025, atteignant 32,06% du plan annuel - un chiffre supérieur à celui de la même période l’an dernier.

Toutefois, au 20 juin, environ 281,7 millions de dollars restaient non alloués dans 17 ministères et 21 localités. En outre, 35 ministères et 26 localités présentaient des taux de décaissement inférieurs à la moyenne nationale.

Le chef du gouvernement a salué les efforts des ministères, secteurs et localités qui ont dépassé la moyenne nationale, ainsi que ceux ayant atteint, ou presque, l'objectif fixé pour l'éradication des logements insalubres. Il a particulièrement souligné le rôle actif et l'engagement des ministères de la Défense et de la Police, ainsi que des entreprises publiques majeures telles que Viettel, VNPT et le Groupe national de l'industrie et de l'énergie. Leur contribution a été essentielle à l'avancement des objectifs nationaux.

En revanche, il a sévèrement critiqué les entités accusant des retards significatifs dans des domaines cruciaux. Il a pointé du doigt les délais dans la libération des terrains, le lancement des appels d'offres, et la gestion des problèmes liés aux matériaux de construction. Plus encore, il a mis en lumière les lacunes persistantes dans la gestion des capitaux publics, insistant sur l'application insuffisante de sanctions en cas de retards.

Pour améliorer l’efficacité, Pham Minh Chinh a appelé les dirigeants ministériels, sectoriels et provinciaux à assumer pleinement leurs responsabilités, à suivre régulièrement l’avancement de chaque projet, à résoudre rapidement les obstacles rencontrés, et à considérer le niveau de décaissement comme un critère essentiel d’évaluation de la performance.

Il a également exigé l’accélération des procédures administratives, le renforcement de la discipline et la sanction des retards injustifiés. Des inspections plus rigoureuses devront être menées, et les projets devront être clairement hiérarchisés selon leur niveau de priorité, avec un suivi étroit.

Le Premier ministre a ordonné le maintien des sept groupes de travail gouvernementaux et des 26 délégations ministérielles chargés de superviser le décaissement, et exigé une résolution rapide des problèmes soulevés lors de la conférence.

S’agissant des grands projets d’infrastructures, il a appelé à l’accélération des projets autoroutiers prévus pour 2025, en particulier l’extension du tronçon Hô Chi Minh-Ville - Long Thành, les projets Dâu Giây - Tân Phu, Bao Lôc - Liên Khuong, ainsi que la construction du périphérique 4 à Hanoï.

Photo : Duong Giang/VNA/CVN

Concernant l’aéroport international de Long Thành, il a insisté sur la nécessité de garantir la qualité, la sécurité et l’efficacité des travaux, avec pour objectif l’achèvement du projet d’ici 2025, malgré les aléas climatiques.

Soulignant la dimension profondément humaine du programme d'éradication des logements insalubres, le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré : "Chaque maison construite est un signe d’amour et de gratitude ; chaque route ouverte est un chemin vers la sortie de la pauvreté". Cette vision place le bien-être des citoyens au cœur des efforts nationaux.

En guise de conclusion, le chef du gouvernement a exhorté l'ensemble du système politique à redoubler d'efforts. L'objectif est clair : achever la construction des 14.577 logements restants d'ici le 31 août.

De plus, les habitations destinées aux personnes méritantes doivent être finalisées avant le 27 juillet, en signe de reconnaissance nationale. Il a rappelé qu'il ne restait que 70 jours pour atteindre ces objectifs cruciaux.

Le Premier ministre a enfin insisté pour que ces réalisations figurent parmi les 80 projets emblématiques qui marqueront le 80e anniversaire de la fondation de la République socialiste du Vietnam, soulignant l'importance historique de ces initiatives.

VNA/CVN