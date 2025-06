Réorganisation organisationnelle

Le Premier ministre demande de garantir des facilités aux agences et organisations

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a signé dimanche 22 juin, une dépêche officielle demandant de garantir des moyens matériels adéquats aux agences, organisations et unités publiques dans le cadre de la mise en œuvre de la réorganisation, de la rationalisation de l'appareil administratif et du réaménagement des unités administratives, en vue de bâtir un modèle d'administration locale à deux niveaux.

Le document souligne qu’à l’issue de l’observation de la situation locale, de nombreuses difficultés et contraintes ont été recensées concernant l’acquisition de biens et d’équipements, la rénovation des bureaux et des logements de fonction, ainsi que dans les mécanismes de décentralisation et les sources de financement, ce qui risque d’entraver et de retarder les travaux, affectant l’organisation et le fonctionnement des agences et des unités lors de leur mise en service selon le nouveau modèle organisationnel.

Afin de remédier rapidement à ces difficultés, le Premier ministre a demandé aux présidents des Comités populaires des provinces et des villes de mettre en œuvre de manière efficace les directives du ministère des Finances relatives aux principes de gestion financière et budgétaire de l’État dans le cadre de la réorganisation des unités administratives à tous les niveaux, et de la mise en place du modèle d’administration locale à deux niveaux, tout en évitant le gaspillage, les dérives et la corruption dans l’organisation et la mise en œuvre.

Les collectivités locales doivent planifier et attribuer les biens publics sous leur gestion, en veillant à ce que les infrastructures (sièges, véhicules, équipements, systèmes informatiques, transformation numérique, etc.) soient adaptées au nouveau modèle, tout en garantissant le fonctionnement continu des cadres, fonctionnaires, agents publics et travailleurs, sans interruption ni impact sur la fourniture des services publics et le traitement des procédures administratives à destination des citoyens et des entreprises.

Il leur est également demandé d’élaborer des plans de gestion pour les biens publics excédentaires, conformément aux dispositions légales, aux instructions du Premier ministre, ainsi qu’aux orientations du ministère des Finances et des autres ministères concernés.

Par ailleurs, le Premier ministre a exhorté les présidents des Comités populaires à mobiliser activement les ressources budgétaires locales et autres financements légaux afin de mettre en œuvre la réorganisation des structures communales. S’agissant des structures provinciales, la province ayant choisi le lieu d’implantation du nouveau centre administratif après réorganisation est tenue de mobiliser les ressources nécessaires à sa réalisation. En cas de difficulté de financement, le Comité populaire provincial devra en informer sans délai le ministère des Finances pour compilation et soumission aux autorités compétentes pour examen et traitement dès le 23 juin.

